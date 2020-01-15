2020-01-15T19:56:19+03:00
Общество

Новогодняя ярмарка в Ледовом городке Екатеринбурга вошла в тройку лучших в стране

Урал обошли только Москва и Питер
Юлия СТАЛИНА
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Ледовый городок посвящен открытию "Антарктиды".Ледовый городок посвящен открытию "Антарктиды".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых лучших и популярных новогодних фестивалей и ярмарок в России. В тройке лидеров оказался Екатеринбург.

Ярмарка, которая располагается в «Ледовом городке» обошла Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Вологду, Рязань, Владимир и Сочи. Первые две строчки взял фестиваль в Москве, а за ним тот, что в Санкт-Петербурге.

Напомним, Ледовый городок в Екатеринбурге будет работать до 27 января. В этом году тематикой стала Антарктида. Увидеть можно шестиметровые ледовые скульптуры в виде пингвинов, китов и айсбергов, имитация северного сияния, традиционная горка в виде кита для детей и парусник, на котором Первая русская антарктическая экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду в 1820 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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