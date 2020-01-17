2020-01-17T12:41:18+03:00
Происшествия

Перекрыли все выходы-входы: в Екатеринбурге из-за резкого потепления обрушилась часть Ледового городка

Сейчас на месте работают специалисты
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге из-за резкого потепления закрыли Ледовый городок. Фото: E1.RUВ Екатеринбурге из-за резкого потепления закрыли Ледовый городок. Фото: E1.RU
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Главный Ледовый городок, который находится на площади 1905 года, временно закрыли для посетителей. А все из-за того, что, по словам очевидцев, в нем сегодня днем обрушилась часть ледяной стены. Поэтому специалисты оперативно перекрыли все выходы-входы, ради безопасности горожан.

Однако в администрации Екатеринбурга официально пока что не подтверждают информацию об обрушении ледяных скульптур.

- У нас пока нет информации, что что-то обрушились. Но наши специалисты, в связи с потеплением, ввели постоянный мониторинг ледовых конструкций и выяснили, что часть этих конструкций не безопасна для горожан, - рассказали «Комосмолке» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Ледовый городок закрыли из-за опасности обрушения ледяных фигур. Фото: "Главный канал Екатеринбурга"

Ледовый городок закрыли из-за опасности обрушения ледяных фигур. Фото: "Главный канал Екатеринбурга"

Так, по данным мэрии, городок закрыт до 10:00 18 января. Сейчас на месте специалисты и рабочие обследуют скульптуры и выясняют, действительно ли часть фигур обрушена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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