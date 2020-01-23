Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:50:08+03:00

А в прошлом году сотрудников выводили на улицу три раза

Изменить размер текста: A A

Нелегкая судьба у сотрудников Арбитражного суда – уже второй раз за месяц их выводят мерзнуть на улицу из-за подозрительных звонков о «минировании». За этот месяц эвакуация уже вторая по счету. А в прошлом месяце, декабре, накануне Нового года эвакуация была три раза.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756314" frameborder="0"></iframe> Эвакуация в Арбитражном суде Екатеринбурга.Мария Трапезникова

Сейчас на место приехали полицейские и ФСБ. Территорию оцепили. Информацию об эвакуации подтвердили в областном главке полиции.

- Сообщение было. Более подробную информацию смогу сказать после проверки, которая в данный момент проводится, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь Валерий Горелых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто и почему «минирует» Екатеринбург? (подробнее)

В Екатеринбурге началась волна массовых «минирований». Поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах в мэрии, больницах и школах (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU