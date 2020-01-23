Второй раз за месяц: в Екатеринбурге эвакуируют Арбитражный суд
Нелегкая судьба у сотрудников Арбитражного суда – уже второй раз за месяц их выводят мерзнуть на улицу из-за подозрительных звонков о «минировании». За этот месяц эвакуация уже вторая по счету. А в прошлом месяце, декабре, накануне Нового года эвакуация была три раза.
Эвакуация в Арбитражном суде Екатеринбурга.Мария Трапезникова
Сейчас на место приехали полицейские и ФСБ. Территорию оцепили. Информацию об эвакуации подтвердили в областном главке полиции.
- Сообщение было. Более подробную информацию смогу сказать после проверки, которая в данный момент проводится, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь Валерий Горелых.
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ИСТОЧНИК KP.RU