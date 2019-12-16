2019-12-16T16:09:57+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге началась массовая волна «минирований»

Поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах в мэрии, больницах и школах
Данил СВЕЧКОВЕвгений Стоянов
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В этим минуты пожарные расположились у здания администрации Екатеринбурга. Сейчас здание начнут эвакуироватьВ этим минуты пожарные расположились у здания администрации Екатеринбурга. Сейчас здание начнут эвакуироватьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге срочно эвакуировали людей из здания арбитражного суда по адресу Шарташская,4. Помимо этого, волна сообщений о минировании распространилась и на другие здания. Как рассказал "КП" источник в правоохранительных органах, поступили сообщения о минировании здания администрации Екатеринбурга, нескольких больниц и школ, а также железнодорожного вокзала. Но какое именно количество объектов под угрозой, пока не известно.

Кстати, в эти минуты в Челябинске эвакуируют торговый центр.

Позже источник в правоохранительных органах рассказал о том, что предшествовало массовой эвакуации. Оказывается, звонков с сообщениями о минировании не было.

К зданию мэрии стянули экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

К зданию мэрии стянули экстренные службыФото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорят, заминировали, внутрь не пускают уже час, - говорит Юлия. - Что там происходит, не знаем. Говорят еще час минимум внутрь не будут пускать. Ждут саперов, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» один из работников арбитража.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться за комментарием в пресс-службу УФСБ. К моменту публикации получить его не удалось.

Полиция оцепила территорию. Фото: Данил Свечков "КП"

Полиция оцепила территорию. Фото: Данил Свечков "КП"

Люди вынуждены стоять на улице и ждать прибытия саперов. Фото: Данил Свечков "КП"

Люди вынуждены стоять на улице и ждать прибытия саперов. Фото: Данил Свечков "КП"

Эвакуация Арбитражного суда Свердловской области.В третьем часу дня 16 декабря всех вывели из здания на улицу Шарташскую. Объект проверяют силовикиЕкатерина САЛТЫКОВА

Эвакуация Арбитражного суда в Екатеринбурге - 2.Сотрудники и посетители учреждения больше часа зябнут на улицеДанил СВЕЧКОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Затраты по «ложным звонкам» оценивают миллионами Телефонный терроризм согласно статье 207 Уголовного кодекса - это преступление тяжкое. И карается оно соответствующе этой самой тяжести - лишением свободы на срок от трех до десяти лет и штрафом в полмиллиона рублей в довесок.

Эти санкции работают с 2018 года. Подавляющее большинство звонков телефонных террористов следует либо от алкоголиков, мающихся от безделья, либо от школьников, которые таким образом то ли самоутверждаются, то ли просто их берут «на слабо», - объясняют специалисты из УФСБ по Свердловской области.

- Что касается первых - их вполне могут протрезвить санкции по статье 207 УК РФ. Что же касается школьников… Преступником в этой части можно стать в четырнадцать лет. Плюс изрядная ответственность ложится и на родителей с опекунами, которым, кстати, в случае «подвига» собственного чада предстоит выплачивать штраф и возмещать причиненный ущерб. Затраты на реагирование по поводу ложного звонка превышают миллион рублей, а наказание за телефонный терроризм может усугубиться до такой степени, что минимум пара поколений данной семьи не подойдут к телефону на пушечный выстрел.

И еще в довесок: если ребенок решил «заминировать» собственную, скажем, школу, то его могут оттуда и отчислить. Конечно, по сравнению с тем, что можно угодить за решетку, это мелочь - но есть такие «соломинки, которые запросто ломают хребты мускулистым верблюдам».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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