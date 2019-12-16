Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге
Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что предшествовало массовой эвакуации, начавшейся в Екатеринбурге.
Напомним, в понедельник, 16 декабря, из административных зданий Екатеринбурга начали массово эвакуировать людей. Сначала «заминированным» оказалось здание арбитражного суда, а потом стало известно о том, что людей выводят из здания мэрии и железнодорожного вокзала.
Источник в правоохранительных органах рассказал «КП» о том, как поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.
- Поступили электронные письма о якобы заложенных взрывных устройствах в адрес районных администраций, - рассказал наш собеседник.
В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться за комментарием в УФСБ. Получить ответ в ведомстве не удалось.
ИСТОЧНИК KP.RU