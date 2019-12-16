2019-12-16T14:21:13+03:00
Происшествия

Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге

Как рассказал осведомленный источник, звонков с сообщениями о заложенных устройствах не было
Евгений Стоянов
Поделиться:
Здание администрации Екатеринбурга также оказалось "заминированным"Здание администрации Екатеринбурга также оказалось "заминированным"Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что предшествовало массовой эвакуации, начавшейся в Екатеринбурге.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, из административных зданий Екатеринбурга начали массово эвакуировать людей. Сначала «заминированным» оказалось здание арбитражного суда, а потом стало известно о том, что людей выводят из здания мэрии и железнодорожного вокзала.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП» о том, как поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

- Поступили электронные письма о якобы заложенных взрывных устройствах в адрес районных администраций, - рассказал наш собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться за комментарием в УФСБ. Получить ответ в ведомстве не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге откроется инклюзивная образовательная площадка
С верандой и газоном: в Нижнем Тагиле за полтора миллиона построят площадку для собак
Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
На Урале многодетной маме больше года отказывались выплачивать соцпособия
Прыгнула на 90 метров: уральская «летающая лыжница» выступила на норвежском Кубке FIS
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
Свердловские компании задолжали своим работникам 28 миллионов
В Екатеринбурге медиков настраивают на Универсиаду-2023
С начала года в Екатеринбурге в авариях погибли 67 человек
За выходные в школы Екатеринбурга записалось больше 2,6 тысячи первоклашек
Сырость на потолке и отваливающаяся штукатурка: уральскую больницу отремонтировали только после требований прокуратуры
«Обнаружили спящим на скамейке»: в Кольцово погиб 15-летний подросток
Водители Екатеринбурга стали в два раза реже гнать на дорогах из-за видеокамер
«Вышел утром из гостиницы и пропал»: на Урале ищут рабочего со шрамом на животе и красным родимым пятном на ладони
Сдавал квартиру разным людям: уралец из закрытого города устроил у себя дома «наркопритон»
Права получил девять дней назад: на уральской трассе молодой человек на гигантской скорости вылетел в кювет, пострадали два человека
Свердловчанку отправили на девять лет в тюрьму за убийство знакомого
Потушили за три минуты: ночью в Екатеринбурге сгорела иномарка
В Екатеринбурге ушел из жизни поэт, писавший стихи для многих свердловских рок-групп
Лже-пристав заставил екатеринбуржца оплатить несуществующие долги
В Кольцово пассажир с ножами и кинжалами пытался проскочить мимо таможенников
Свердловские дзюдоисты приехали с Кубка России с победами
Борется за руку и сердце со стилистом: «Мисс Екатеринбург» прошла в финал шоу «План Б»
Екатеринбург припорошит мягким снежком: в начале недели чуть похолодает
«Я не верил в пятницу 13-е до этого момента»: Макс Корж переживает за уральцев, которые перевернулись в автобусе по пути с его концерта
Екатеринбургские автолюбители сделали сияющую снежинку из тридцати машин
«Их тут не любят»: Вячеслав Мясников из «Уральских пельменей» пообещал больше не петь в Екатеринбурге