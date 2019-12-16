Стала известна причина волны массовых «минирований» в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-16T14:21:13+03:00

Как рассказал осведомленный источник, звонков с сообщениями о заложенных устройствах не было

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Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что предшествовало массовой эвакуации, начавшейся в Екатеринбурге.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, из административных зданий Екатеринбурга начали массово эвакуировать людей. Сначала «заминированным» оказалось здание арбитражного суда, а потом стало известно о том, что людей выводят из здания мэрии и железнодорожного вокзала.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП» о том, как поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

- Поступили электронные письма о якобы заложенных взрывных устройствах в адрес районных администраций, - рассказал наш собеседник.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области посоветовали обратиться за комментарием в УФСБ. Получить ответ в ведомстве не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU