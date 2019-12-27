В Екатеринбурге третий раз за месяц эвакуируют Арбитражный суд

СЕГОДНЯ 13:21 2019-12-27T13:23:14+03:00

Из здания эвакуировали всех сотрудников, но они не стали унывать и пошли на обед Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге уже в третий раз эвакуируют Арбитражный суд, который находится на Шарташской, 4. Об этом «Комсомолке» рассказали очевидцы. Сейчас на место подъехали сотрудники ФСБ, всех людей эвакуируют.

Информацию об эвакуации сотрудников суда нам подтвердил источник в силовых структурах. Он также отметил, что более подробные комментарии можно будет получить позже.

Напомним, первый раз Арбитражный суд эвакуировали, когда по городу пронеслась волна «минирований». Тогда под удар попали администрация Екатеринбурга, Железнодорожный вокзал, несколько школ и больниц. К счастью, все обошлось. Второй раз здание суда «заминировали» буквально на следующий день. Но и тогда все прошло мирно.

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ИСТОЧНИК KP.RU