В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд
В Екатеринбурге вновь эвакуируют здание арбитражного суда, которое находится на улице Шарташской.
Как рассказали «КП-Екатеринбург» работники арбитража, эвакуация происходит из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.
- Охрана просит убрать машины с парковки, говорят, что сейчас сюда приедут пожарные машины, - рассказывают люди, припарковавшиеся у арбитража.
На месте работают полицейские.Фото: Олег ГАЛИМОВ
- Пожарно-спасательные подразделения на данный адрес не выезжали, - коротко прокомментировали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Очевидцы сообщают, что сейчас к Арбитражному суду подъехали сотрудники полиции. Связаться с пресс-службой УФСБ по Свердловской области на момент публикации не удалось.
Напомним, аналогичная ситуация была вчера. Тогда, помимо арбитража «заминированным» оказалось здание железнодорожного вокзала. Также проверка происходила в мэрии.
Позже осведомленный источник рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.
В Екатеринбурге экстренно эвакуируют людей из здания Арбитражного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU