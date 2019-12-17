2019-12-17T14:21:54+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд

Людей экстренно выводят на улицу и просят автомобилистов освободить парковку
Юлия СТАЛИНАЕвгений Стоянов
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Также просят освободить парковку.Также просят освободить парковку.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вновь эвакуируют здание арбитражного суда, которое находится на улице Шарташской.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» работники арбитража, эвакуация происходит из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

- Охрана просит убрать машины с парковки, говорят, что сейчас сюда приедут пожарные машины, - рассказывают люди, припарковавшиеся у арбитража.

На месте работают полицейские. Фото: Олег ГАЛИМОВ

На месте работают полицейские.Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Пожарно-спасательные подразделения на данный адрес не выезжали, - коротко прокомментировали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Очевидцы сообщают, что сейчас к Арбитражному суду подъехали сотрудники полиции. Связаться с пресс-службой УФСБ по Свердловской области на момент публикации не удалось.

Напомним, аналогичная ситуация была вчера. Тогда, помимо арбитража «заминированным» оказалось здание железнодорожного вокзала. Также проверка происходила в мэрии.

Позже осведомленный источник рассказал «КП-Екатеринбург» о том, как поступали сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах.

В Екатеринбурге экстренно эвакуируют людей из здания Арбитражного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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