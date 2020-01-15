В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:42:07+03:00

На место приехала полиция и ФСБ, а парковку полностью перекрыли

Изменить размер текста: A A

Нелегкая судьба у Арбитражного суда, который находится в центре Екатеринбурга - его постоянно «минируют». В прошлом месяце это произошло сразу три раза. И вот сегодня, 15 января, всех его сотрудников снова эвакуируют. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели. На место уже приехала полиция и ФСБ, а парковку полностью перекрыли.

В полиции Екатеринбурга информацию подтвердили. Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию чуть позже, по итогам проверки.

Парковку перекрылиФото: Екатерина САЛТЫКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кто и почему «минирует» Екатеринбург? (подробнее)

В Екатеринбурге началась волна массовых «минирований». Поступают сообщения о заложенных взрывных устройствах в мэрии, больницах и школах (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU