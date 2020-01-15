В Екатеринбурге снова эвакуируют Арбитражный суд
Нелегкая судьба у Арбитражного суда, который находится в центре Екатеринбурга - его постоянно «минируют». В прошлом месяце это произошло сразу три раза. И вот сегодня, 15 января, всех его сотрудников снова эвакуируют. Об этом «Комсомолке» рассказали читатели. На место уже приехала полиция и ФСБ, а парковку полностью перекрыли.
В полиции Екатеринбурга информацию подтвердили. Пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию чуть позже, по итогам проверки.
Парковку перекрылиФото: Екатерина САЛТЫКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU