Без происшествий: в Крещенские купания грехи смыли 58 тысяч свердловчан

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:20:07+03:00

Всего на территории региона работали 147 купелей, из них 18 – в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на территории региона работали 147 купелей, из них 18 – в Екатеринбурге

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В минувшие выходные православные по всей России отмечали один из главных религиозных праздников – Крещение Господне. Тысячи свердловчан поспешили окунуться в купелях, чтобы смыть накопившиеся за год грехи. В ГУ МЧС России по Свердловской области подсчитали общее количество смельчаков – больше 58 тысяч человек.

- Наиболее популярными среди горожан в этом году стали места крещенских купаний на озере Шарташ и на Верх-Исетском пруду в Екатеринбурге, белоярском водохранилище, на реках Актай и Тура в Верхотурье, - отметили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Всего на территории региона работали 147 купелей, из них 18 – в Екатеринбурге. За безопасностью горожан круглосуточно следили спасатели, медики и полиция. В ведомстве отметили, что, к счастью, эти купания прошли благополучно, без происшествий. Мы, кстати, собирали большой фоторепортаж с крещенских купаний.

Вместе с тем 13 из них были закрыты прямо во время мероприятия – из-за того, что по льду пошли трещины, и люди могли попросту провалиться под лед. Четыре купели по области вообще не допустили – из-за слишком тонкого льда: в Верхней Пышме, Артемовском, Верхнем Дуброво и Красноуральске. Сегодня спасатели огородили все проруби забором и засыпали их снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU