Свердловские спасатели отчитались о безопасности купелей во время Крещения
В свердловском главке МЧС заявили о том, что на Среднем Урале праздник Крещения проходит без происшествий. Общее число уральцев, посетивших купели, превысило число в 49 тысяч человек.
Пока происшествий на водоемах не зарегистрированоФото: Алексей БУЛАТОВ
- Силы и средства МЧС продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать безопасность на водоемах. У 147-ми купелей, организованных в Свердловской области, дежурят спасатели, медики и полиция, - отмечают в пресс-службе ведомства.
Специалисты напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на льду. А как начинался праздник Крещения Господня в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду вы можете посмотреть в фоторепортаже «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU