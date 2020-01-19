Свердловские спасатели отчитались о безопасности купелей во время Крещения

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:24:24+03:00

В празднике Крещения Господня приняли участие более 49 тысяч человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на Среднем Урале работают 147 купелей

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В свердловском главке МЧС заявили о том, что на Среднем Урале праздник Крещения проходит без происшествий. Общее число уральцев, посетивших купели, превысило число в 49 тысяч человек.

Пока происшествий на водоемах не зарегистрированоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Силы и средства МЧС продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать безопасность на водоемах. У 147-ми купелей, организованных в Свердловской области, дежурят спасатели, медики и полиция, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на льду. А как начинался праздник Крещения Господня в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду вы можете посмотреть в фоторепортаже «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU