2020-01-19T08:24:24+03:00
Общество

Свердловские спасатели отчитались о безопасности купелей во время Крещения

В этом году на Среднем Урале работают 147 купелей
Олег ГАЛИМОВ
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В празднике Крещения Господня приняли участие более 49 тысяч человекВ празднике Крещения Господня приняли участие более 49 тысяч человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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В свердловском главке МЧС заявили о том, что на Среднем Урале праздник Крещения проходит без происшествий. Общее число уральцев, посетивших купели, превысило число в 49 тысяч человек.

Пока происшествий на водоемах не зарегистрировано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока происшествий на водоемах не зарегистрированоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Силы и средства МЧС продолжают нести службу в усиленном режиме и обеспечивать безопасность на водоемах. У 147-ми купелей, организованных в Свердловской области, дежурят спасатели, медики и полиция, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Специалисты напоминают о соблюдении правил безопасности при нахождении на льду. А как начинался праздник Крещения Господня в Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду вы можете посмотреть в фоторепортаже «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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