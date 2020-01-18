Тысячи отважных смельчаков в плавках: Крещенские купания в Екатеринбурге-2020 в объективе «Комсомольской правды»
С 18 по 19 января весь православный (и не только православный) мир отмечает важный праздник - Крещение Господне. По традиции, тысячи человек в эту ночь собираются у специально оборудованных купелей и смывают с себя все накопившиеся грехи. В этом году на всей территории Свердловской области работает 147 купелей, 18 из которых - в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге начались Крещенские купанияФото: Алексей БУЛАТОВ
Смыть грехи пришли тысячи людейФото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за того, что эта зима выдалась аномально теплой, проведение мероприятия на открытых водоемах оказалось под угрозой срыва. Поэтому за несколько дней все проруби, заявки на которые поступили в ГУ МЧС по Свердловской области, были тщательно проверены. Четыре даже пришлось закрыть - из-за слишком тонкого льда. Помимо этого, спасатели, полицейские и медики будут дежурить у работающих купелей круглосуточно - с 9:00 18 января по 9:00 20 января.
На территории Екатеринбурге 18 купелейФото: Алексей БУЛАТОВ
Несмотря на небольшой мороз все, кажется, счастливыФото: Алексей БУЛАТОВ
Спасатели дежурят у купелей круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ
Накануне спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний: строго запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нельзя уходить в воду людям с различными хроническими заболеваниями, а также тем, что подхватил грипп или ОРВИ. А после того, как искупались, необходимо выпить горячего чая из ягод или фруктов.
Пришли даже с маленькими детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ
Даже истинные фанаты пришли искупатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Пришли самые разные люди, народу очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ
Купания продлятся до 20 январяФото: Алексей БУЛАТОВ
Приходят не только верующиеФото: Алексей БУЛАТОВ
Смельчаков оказалось действительно очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ
А вы пришли сегодня к проруби?Фото: Алексей БУЛАТОВ
Многие готовятся к этому дню неделями и месяцамиФото: Алексей БУЛАТОВ
Спасатели просят соблюдать правила безопасности во время купанияФото: Алексей БУЛАТОВ
Но погода в этот раз действительно выдалась очень комфортнойФото: Алексей БУЛАТОВ
Для многих это уже не первый годФото: Алексей БУЛАТОВ
Очень много людей на ШарташеФото: Алексей БУЛАТОВ
Все купели перенесли ближе к берегуФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU