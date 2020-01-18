Тысячи отважных смельчаков в плавках: Крещенские купания в Екатеринбурге-2020 в объективе «Комсомольской правды»

С 18 по 19 января весь православный (и не только православный) мир отмечает важный праздник - Крещение Господне. По традиции, тысячи человек в эту ночь собираются у специально оборудованных купелей и смывают с себя все накопившиеся грехи. В этом году на всей территории Свердловской области работает 147 купелей, 18 из которых - в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге начались Крещенские купанияФото: Алексей БУЛАТОВ

Смыть грехи пришли тысячи людейФото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за того, что эта зима выдалась аномально теплой, проведение мероприятия на открытых водоемах оказалось под угрозой срыва. Поэтому за несколько дней все проруби, заявки на которые поступили в ГУ МЧС по Свердловской области, были тщательно проверены. Четыре даже пришлось закрыть - из-за слишком тонкого льда. Помимо этого, спасатели, полицейские и медики будут дежурить у работающих купелей круглосуточно - с 9:00 18 января по 9:00 20 января.

На территории Екатеринбурге 18 купелейФото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на небольшой мороз все, кажется, счастливыФото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели дежурят у купелей круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне спасатели МЧС напомнили о правилах безопасности во время Крещенских купаний: строго запрещено окунаться в состоянии алкогольного опьянения, нельзя уходить в воду людям с различными хроническими заболеваниями, а также тем, что подхватил грипп или ОРВИ. А после того, как искупались, необходимо выпить горячего чая из ягод или фруктов.

Пришли даже с маленькими детьмиФото: Алексей БУЛАТОВ

Даже истинные фанаты пришли искупатьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Пришли самые разные люди, народу очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ

Купания продлятся до 20 январяФото: Алексей БУЛАТОВ

Приходят не только верующиеФото: Алексей БУЛАТОВ

Смельчаков оказалось действительно очень многоФото: Алексей БУЛАТОВ

А вы пришли сегодня к проруби?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие готовятся к этому дню неделями и месяцамиФото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели просят соблюдать правила безопасности во время купанияФото: Алексей БУЛАТОВ

Но погода в этот раз действительно выдалась очень комфортнойФото: Алексей БУЛАТОВ

Для многих это уже не первый годФото: Алексей БУЛАТОВ

Очень много людей на ШарташеФото: Алексей БУЛАТОВ