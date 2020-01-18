Снимать одежду снизу вверх и пить ягодный чай: свердловские спасатели рассказали, как правильно купаться в проруби

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:31:34+03:00

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Этим вечером тысячи свердловчан массово пойдут смывать грехи в прорубях - в ночь с 18 на 19 января все православные верующие будут отмечать Крещение Господне. Для этого во всех городах Свердловской области были сооружены десятки купелей, которые уже проверили спасатели МЧС.

Они же составили небольшой список лайфхаков о том, как правильно купаться в проруби зимой, чтобы не заболеть. Так что перед тем, как смывать грехи, прочтите эти правила безопасности.

- купаться следует только с специально оборудованных прорубях у берега и под присмотром спасателей. Они, кстати, будут дежурить на месте круглосуточно;

- перед купанием одежду снимать следует снизу вверх, а после купания - сверху вниз;

- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви. Можно надеть специальные резиновые тапочки. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой - так что идите медленно и очень внимательно;

- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода;

- не следует находится в проруби больше 1 минуты, чтобы избежать общего переохлаждения организма;

- после купания обязательно промокните себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;

- для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить теплый чай - лучше всего из ягод, фруктов и овощей.

Помимо этих простых правил безопасности спасатели составили список того, что категорически запрещается делать рядом с купелями.

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- нырять и плавать под водой, а также кричать о помощи, если в этом нет необходимости;

- мусорить в проруби и на берегу;

- приводить с собой собак и других животных;

- собираться группами на льду у края полыньи;

- заходить за ограждения;

- детям разрешено купаться только с родителями или взрослыми родственниками.

Кстати, для удобства, мы составили большой список мест, где можно будет искупаться. Найти подходящую прорубь можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU