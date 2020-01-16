Крещение Господне в 2020 году в Екатеринбурге: где искупаться

С 18 по 19 января православный мир отмечает Крещение Христово. Так как праздник выпал на выходные, в этом году ожидается рекордное количество желающих окунуться в прорубь. В Екатеринбурге и Свердловской области подготовят 141 купель. Рассказываем о местах купания, какая будет погода на Крещение, и публикуем советы от врачей.

КРЕЩЕНСКИХ МОРОЗОВ НЕ БУДЕТ

Зима в Свердловской области в этом году явно не уральская. Если в декабре температура воздуха еще терпимая, то к середине января начинаются самые лютые морозы, в народе их называют «крещенскими». Но вот 2020 год будет особенный, синоптики не обещают резкого похолодания.

- В Крещение не всегда бывают морозы, это заблуждения. Такая ситуация сложилась из-за атлантического циклона, который к нам пришел еще в декабре. Теплый воздух пришел с океана, - говорит глава уральского Гидрометцентра Галина Шипоренко.

Минус 8-10 градусов, это то, что покажет термометр в ближайшие выходные. На севере области чуть ниже, до -16.

Минус 8-10 градусов, это то, что покажет термометр в ближайшие выходные.Фото: Алексей БУЛАТОВ

О БЕЗОПАСНОСТИ

Купать в крещенские праздники стало настоящим трендом. Окунуться в ледяной воде приходят целыми семьями. В прошлом году спасатели вместе с Екатеринбургской епархией зафиксировали цифру 60 тысяч человек. В этот раз, как мы уже писали выше, ожидается еще больше народу. Сотрудники МЧС призывают жителей купаться только в специальных местах.

Дежурство спасателей у прорубей начнется с 09.00 18 января и продлится до 09.00 20 января.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Екатеринбурге оборудовано тринадцать купелей. Так как погода теплая, выход на лед к проруби разрешен не более двадцати человек, все остальные будут ждать своей очереди на берегу.

- Сбор участников купания строг на берегу, там же будут расположены пункты обогрева, и дежурные. К купели обязательно ведет деревянный трап. Круглосуточно, начиная с 18 января, будут дежурить сотрудники МЧС, полиция и даже скорая. В прошлом году нам на Верх-Исетском пруду пришлось вызывать бригаду врачей из-за мужчины, которому стало плохо, - заключила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Свердловской области Ирина Каменных.

Каждую купель перед открытием проверят спасатели. Они должны быть ограждены, иметь два лестничных спуска и короб внутри, чтобы человека не унесло течением. Глубина не должна превышать 1,2-1,8 метра.

Из-за теплой погоды на лед будут пускать не более 20 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, о несанкционированных купелях просят сообщать либо в полицию, либо в МЧС. Год назад нелегальный прорубь обнаружили на Шарташском озере.

Дежурство спасателей у прорубей начнется с 09.00 18 января и продлится до 09.00 20 января.

КУПЕЛИ ПРИ ХРАМАХ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

- Храм-колокольня «Большой златоуст». Купель в каркасном бассейне будет оборудована в палатке рядом с храмом. В двух других палатках разместятся обогреваемые раздевалки, а также будет раздаваться горячий чай. Освящение воды в купели состоится 19 января после Божественной литургии, около 11:00. Купель будет открыта для погружения с 10:30 до 24:00.

- Храм-на-Крови. В Крещенский Сочельник будут оборудованы три большие армейские палатки, в которых разместятся крещенская купель и раздевалки.

Всего по области 141 купель.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы (в Академическом микрорайоне). Деревянная купель будет оборудована в палатке с обогревом воздуха. Рядом установят палатки для переодевания. Открытие купели 18 января в 23:45. В 00:00 начало Божественной литургии.

- Приход храма Успения Пресвятой Богородицы организует крещенские купания на Верх-Исетском пруду, рядом с лодочной станцией на ул. Кирова, 40 Б, где будет оборудовано четыре купели (две на открытом воздухе - две в теплых палатках) глубиной в два метра с раздевалками в акватории яхт-клуба «Коматек». Согреться можно в обогреваемой палатке, а также горячим чаем. Освящение воды состоится в субботу в 12:00.

- В поселке Исток города Екатеринбурга Крещенскую купель глубиной в 1,5 метра на озере Огородное организует приход храма во имя святителя Николая (Екатеринбург, пос. Исток, ул. Механизаторов 12а).

КУПЕЛИ ПРИ ХРАМАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- Боголюбский женский монастырь (Красноуфимский округ, с. Сарсы-II, ул. Победы, 41) традиционно оборудует купель из двух прорубей на реке Еманзельга (Сарсинка). Великий чин освящения воды в праздник Святого Богоявления по окончании Божественной литургии традиционно совершит правящий архиерей - митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» (Среднеуральск, Северный проезд, 15) организует купель глубиной почти в полтора метра на территории монастыря.

- Монастырский скит Актай - подворье Свято-Николаевского Верхотурского монастыря (Верхотурье, п. Привокзальный, ул. Молодежная, 4).

Запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино (Верхотурский округ, ул. Центральная, 13). Купель будет организована на реке Туре, напротив храма Архистратига Михаила.

Иордани для крещенских купаний также будут организованы приходами храмов городов и поселков области:

- Храм во имя равноапостольного князя Владимира в поселке Станционный-Полевской (Полевской, п. Станционный-Полевской, ул. Гагарина, 3 / ул. Левонабережная, 18). Рядом с храмом будут оборудованы две проруби на реке Чусовая.

- Храм святых праведных Симеона и Анны в Сысерти (Сысерть, ул. Большевиков, 53). Иордань будет оборудована на Сысертском пруду.

После купания можно попасть на службу в церковь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Храм во имя Архистратига Михаила в Ревде (Ревда, ул. Клубная, 1 А). Купель будет организована на Ревдинском водохранилище.

- Храм Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Чусовское озеро. Приход храма организует купель в полтора метра на пожарном водоеме поселка.

АДРЕСА КУПЕЛЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Еще несколько прорубей в Екатеринбурге. Чаще всего это городские пруды и базы отдыха. В этом году на территории комплекса «Рамада» купания будут организованы только для гостей отеля. В Артемовском, Верхней Пышме, Верхнем Дуброво и Красноуральске в связи с недостаточной толщиной льда купелей не будет.

На берегу расположены пункты обогрева и палатки сотрудников МЧС.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Верх-Исетский пруд, улица Кирова, 40 (3 купели);

- Каменный карьер, поселок Северка, (1 купель);

- Поселок Чусовское озеро, пожарный водоем (1 купель);

- ГКУСО «ЛОК ПСО», Малоистокский пруд (1 купель);

- АО УК «Европейское», водоем в микрорайоне «Европейский», улица Двинская, 24а (1 купель);

- ООО «Рыбалка на Калиновке», культурное рыбное хозяйство, Калиновский лесопарк, улица Фрезеровщиков, 200 (1 купель);

В этом году ожидают рекордное количество посетителей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Шабровский пруд, поселок Шабровский (1 купель);

- ИП Захаров О. В., поселок Елизавет, водоем культурно-рыболовного хозяйства, улица Базальтовая, 8 (1 купель);

- АНО СРЦЗ и ЗП «ШАРТИ», озеро Шарташ, территория базы отдыха «Каменный пляж» (1 купель);

- Пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России, озеро Шарташ, улица Проезжая, 110 (2 купели);

- НО ХКО «Хутор Калиновский», озеро Шарташ, территория базы отдыха «Огонек» (1 купель).

ПРАВИЛА КУПАНИЯ

Специалисты говорят, что лучше всего готовится заранее. Хорошо бы начать закаливаться еще в конце лета или хотя бы за два месяца до крещения.

Не стоит нырять, если болеете ОРВИ, гриппом или чувствуете себя простуженным. Также ни шагу в воду людям с хроническими или обостренными заболеваниями.

Перед купанием и после него растирайтесь махровым полотенцем.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Категорически запрещено купаться людям, кто недавно перенес инсульт или инфаркты, страдает эпилепсией, - добавляет Михаил Чулошников заведующий Городским центром спортивной медицины Екатеринбурга.

- Будьте психологически готовыми (если вы боитесь или сомневаетесь, лучше не стоит);

- Не окунайтесь в воду в состоянии алкогольного опьянения (даже не пытайтесь согреться горячительными напитками);

Перед погружением и после него обязательно сделайте зарядку. Приседания, наклоны и бег на месте помогут разогреть тело;

- До проруби идем в тапочках. Снимаем их только рядом с купелью;

- После того как окунулись в прорубь разотрите тело махровым полотенцем, наденьте сухую одежду и попейте горячего чая.