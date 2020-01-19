Всему виной непрочный лед: в Екатеринбурге во время Крещения закрыли семь купелей

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:03:38+03:00

Всего на Среднем Урале проруби посетили более 55 тысячи человек

Изменить размер текста: A A

Спасатели закрыли тринадцать купелей в Свердловской области во время крещенских купаний . Из них семь в Екатеринбурге. Как пояснил старший госинспектор центра ГИМС ГУ МЧС по региону Евгений Хренков, это была вынужденная мера ради безопасности посетителей.

- В этом году главной проблемой был лёд. Он не соответствующего размера и структуры. Всего мы приняли 147 купелей, но 13 пришлось закрыть. Пошли трещины и людям находится там опасно, - отметил инспектор Хренков.

В Свердловской области перестали действовать купели в посёлке Северка, на Чусовском, Огородном озерах, в Калиновском разрезе, в Шабре, в посёлке Меркушино Верхотурье и Богдановиче. Помимо этого спасатели закрыли несанкционированную купель в посёлке Медный. Сейчас там находится комиссия, которая огородила прорубь.

Всего по данным МЧС, с 18 по 19 января купели посетили 55 тысячи человек. Ранее спасатели отмечали, что Крещенские купания проходят без происшествий. В Екатеринбурге одной из самых популярных купелей стала прорубь на Верх-Исетском пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU