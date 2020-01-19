2020-01-19T13:03:38+03:00
Общество

Всему виной непрочный лед: в Екатеринбурге во время Крещения закрыли семь купелей

Всего на Среднем Урале проруби посетили более 55 тысячи человек
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Всего в области работали 147 купелейВсего в области работали 147 купелейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Спасатели закрыли тринадцать купелей в Свердловской области во время крещенских купаний . Из них семь в Екатеринбурге. Как пояснил старший госинспектор центра ГИМС ГУ МЧС по региону Евгений Хренков, это была вынужденная мера ради безопасности посетителей.

- В этом году главной проблемой был лёд. Он не соответствующего размера и структуры. Всего мы приняли 147 купелей, но 13 пришлось закрыть. Пошли трещины и людям находится там опасно, - отметил инспектор Хренков.

В Свердловской области перестали действовать купели в посёлке Северка, на Чусовском, Огородном озерах, в Калиновском разрезе, в Шабре, в посёлке Меркушино Верхотурье и Богдановиче. Помимо этого спасатели закрыли несанкционированную купель в посёлке Медный. Сейчас там находится комиссия, которая огородила прорубь.

Всего по данным МЧС, с 18 по 19 января купели посетили 55 тысячи человек. Ранее спасатели отмечали, что Крещенские купания проходят без происшествий. В Екатеринбурге одной из самых популярных купелей стала прорубь на Верх-Исетском пруду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ЦПКиО имени Маяковского закрасила оскорбления в свой адрес сторожевым псом
«Она даже не была обручена»: глава диаспоры прокомментировал смерть 16-летней екатеринбурженки после знакомства с женихом
Всему виной непрочный лед: в Екатеринбурге во время Крещения закрыли семь купелей
«Главное, что в Екатеринбурге есть хороший стадион»: новичок «Урала» рассказал о первых днях в команде
Пациентов перевели в школу: на Урале сгорел дом престарелых
В Екатеринбурге задержали мошенников, обдирающих пенсионеров на поверке счетчиков
Погубил себя и пассажирку: на Урале водитель легковушки влетел под фуру
Свердловские спасатели отчитались о безопасности купелей во время Крещения
Собрались с силами: «Уралочка» всухую обыграла челябинцев
В Ледовом городке Екатеринбурга у фигур спиливают верхушки
Кабина превратилась в угольки: в Екатеринбурге на автобазе вспыхнул автобус
Свердловский омбудсмен собирает предложения по изменению Конституции РФ
Железо разбросало по дороге: в Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали три человека