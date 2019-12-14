Звезда ММА из Омска Александр Шлеменко на турнире RCC7 в Екатеринбурге победил до конца первого раунда

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-14T20:43:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В заключительном бою вечера, на турнире Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге встретились звезда ММА из Омска Александр Шлеменко и Дэвид Бранч из США. Бой завершился неожиданно быстро. Шлеменко за десять секунд до окончания первого раунда одержал победу над американцем удушающим приемом. Зал аплодировал ему стоя. Бой завершился на 4 минуте 58 секунде.

- Я благодарен всем, кто приходит нас поддерживать, - сказал после победы Александр Шлеменко. - Своим примером хочу сказать: никогда не сдавайтесь, даже если в вашей жизни черная полоса и все темно, запомните, неизбежен рассвет, как и у меня. Вместе мы сила, вместе мы выстоим.

Бой завершился на 4 минуте 58 секунде.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим боем в Екатеринбурге завершился турнир RCC7.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В первом бою после возвращения из Японии Иван Штырков проиграл в турнире RCC швейцарцу Эномото «Уральский Халк»

Иван Штырков сегодня впервые вышел на бой в России после возвращения из Японии. Причем бой этот прошел на его родине - в Екатеринбурге, где сегодня, 14 декабря, состоялся турнир Russian Cagefighting Championship. Его соперником стал швейцарец Ясубей Эномото. (Подробнее)

Михаил Рагозин из Екатеринбурга выиграл в третьем раунде международного турнира RCC

Михаил Рагозин из столицы Урала встретился с Мэтом Дуайером из США. Бой проходит в категории до 83,9 килограмм и закончился победой россиянина. Он выиграл в третьем раунде единогласным решением судей. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU