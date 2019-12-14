2019-12-14T20:43:33+03:00
Спорт

Звезда ММА из Омска Александр Шлеменко на турнире RCC7 в Екатеринбурге победил до конца первого раунда

Он одолел американца Дэвида Бранча удушающим приемом
Данил СВЕЧКОВ
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Шлеменко празднует победу.Шлеменко празднует победу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В заключительном бою вечера, на турнире Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге встретились звезда ММА из Омска Александр Шлеменко и Дэвид Бранч из США. Бой завершился неожиданно быстро. Шлеменко за десять секунд до окончания первого раунда одержал победу над американцем удушающим приемом. Зал аплодировал ему стоя. Бой завершился на 4 минуте 58 секунде.

- Я благодарен всем, кто приходит нас поддерживать, - сказал после победы Александр Шлеменко. - Своим примером хочу сказать: никогда не сдавайтесь, даже если в вашей жизни черная полоса и все темно, запомните, неизбежен рассвет, как и у меня. Вместе мы сила, вместе мы выстоим.

Бой завершился на 4 минуте 58 секунде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бой завершился на 4 минуте 58 секунде.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим боем в Екатеринбурге завершился турнир RCC7. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим боем в Екатеринбурге завершился турнир RCC7.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Звезда ММА из Омска Александр Шлеменко на турнире RCC7 в Екатеринбурге победил до конца первого раунда
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