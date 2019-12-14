2019-12-14T20:51:20+03:00
Спорт

В первом бою после возвращения из Японии Иван Штырков проиграл в турнире RCC7 швейцарцу Эномото

Во втором раунде он вдруг сдался после удушающего приема
Данил СВЕЧКОВ
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Иван Штырков проиграл.Иван Штырков проиграл.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Уральский Халк» Иван Штырков сегодня впервые вышел на бой в России после возвращения из Японии. Причем бой этот прошел на его родине - в Екатеринбурге, где сегодня, 14 декабря, состоялся турнир Russian Cagefighting Championship. Его соперником стал швейцарец Ясубей Эномото. Бой прошел в средней весовой категории, притом, что «Уральский Халк» привык выступать в тяжелом весе.

Об Эномото Иван Штырков говорил, что это хороший ударник с отличной функциональной подготовкой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Об Эномото Иван Штырков говорил, что это хороший ударник с отличной функциональной подготовкой.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соперник Штыркова уже известен уральским зрителям. Швейцарец японского происхождения в сентябре одержал победу в главном бою турнира RCC Intro 5 над екатеринбуржским бойцом Михаилом Рагозиным. У «Уральского Халка» появится хорошая возможность поквитаться за земляка.

- Эномото - это предложение промоушена, - говорил Иван Штырков. - Он одержал победу над Мишей Рагозиным. RCC хочет сделать хорошую историю. Плюс, я хочу проверить себя в 84 килограммах. Эномото хороший ударник с отличной функциональной подготовкой. Если я «доживу» до боя и сделаю вес, то это оптимальный для меня соперник.

Во втором раунде у Ивана Штыркова началось кислородное голодное мышц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором раунде у Ивана Штыркова началось кислородное голодное мышц.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако бой у Ивана Штыркова не задался. Он сдался на 3 минуте 23 секунде во втором раунде. Так что победу одержал Эномото.

- Во втором раунде у Ивана Штыркова началось кислородное голодное мышц, - передает корреспондент «Комсомольской правды». - Бойца болтало. Удары стали медленными. Иван пропускал удары в стойке, бой перешел в партер и штырков отдал шею. В результате проиграл удушающим.

Во втором раунде Иван пропускал удары в стойке, бой перешел в партер и штырков отдал шею. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во втором раунде Иван пропускал удары в стойке, бой перешел в партер и штырков отдал шею.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван проиграл после того, как к нему применили удушающий прием. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван проиграл после того, как к нему применили удушающий прием.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван решил сдаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван решил сдаться.Фото: Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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