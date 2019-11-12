Боец Иван Штырков впервые за год выйдет на бой в Екатеринбурге

Уральский боец Иван Штырков проведет свой следующий бой в декабре в Екатеринбурге. Поединок состоится во время турнира RCC7. Соперником Ивана станет швейцарец Ясубей Эномото. В активе швейцарца 19 боев на профессиональном ринге. Правда, в 11 из них он проиграл. Будет ли бой между Штырковым и Эномото носить статус главного события вечера пока неизвестно.

- Для Ивана предстоящий бой станет первым за год в Екатеринбурге. В середине лета он подписал контракт с японским промоушеном Rizin и успешно дебютировал, одержав победу техническим нокаутом над южнокорейцем Хун Кимом. Второй бой Штыркова в Rizin планировался на октябрь, причем соперник был уже известен. Однако, из-за проведения там Гран-при в легком весе поединок против Джейка Хьюна был отложен на один из следующих турниров, - уточнили в пресс-службе турнира RCC.

Турнир, где выступит Штырков, пройдет на арене КРК «Уралец». Фото: пресс-служба турнира RCC

Интересно, что Ясубей Эномото тоже успел подраться в RCC. В прошлом месяце он решением судей выиграл у одноклубника «Уральского Халка» Михаила Рагозина. Эномото в нашей стране выступает с 2011 года и он регулярно выступает в России.

Седьмой турнир RCC пройдет на арене КРК «Уралец».

Иван Штырков в последнее время «засветился» в ряде скандалов. Сначала его видели вместе с другими бойцами в сквере у театра Драмы, а затем ему пришлось расторгнуть контракт с UFC из-за проваленного допинг-теста.

Позже боец решил выпустил ограниченную партию футболок с саркастическими надписями. Это стало своеобразным ответам хейтерам Ивана Штыркова.