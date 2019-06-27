2019-06-27T18:12:58+03:00
Спорт

Уральский боец Иван Штырков разорвал контракт с UFC из-за допинга

Екатеринбуржец провалил допинг-тест
Лев ИСТОМИН
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Иван Штырков продолжит карьеру в другой организацииИван Штырков продолжит карьеру в другой организацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Знаменитый уральский боец Иван Штырков по обоюдному согласию разорвал контракт с UFC из-за проваленного допинг-теста.

Первый тест, который «уральский Халк» сдал сразу после подписания контракта, был чистым. Однако повторная проба показала наличие пиктограмм – запрещенного вещества для набора мышечной массы. При этом по правила самого известного промоушена в мире спортсмен должен в течение года до прохождения текста оставаться «чистым».

- Иван Штырков не стал тратить время на ожидание решения дисквалификационной комиссии и согласился с результатами теста, попросив прекратить действие контракта. Сейчас спортсмен думает над продолжением карьеры в других организациях, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Мы попытались связаться со спортсменом, но Иван пока на телефонные звонки не отвечает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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