Уральский боец Иван Штырков разорвал контракт с UFC из-за допинга

Знаменитый уральский боец Иван Штырков по обоюдному согласию разорвал контракт с UFC из-за проваленного допинг-теста.

Первый тест, который «уральский Халк» сдал сразу после подписания контракта, был чистым. Однако повторная проба показала наличие пиктограмм – запрещенного вещества для набора мышечной массы. При этом по правила самого известного промоушена в мире спортсмен должен в течение года до прохождения текста оставаться «чистым».

- Иван Штырков не стал тратить время на ожидание решения дисквалификационной комиссии и согласился с результатами теста, попросив прекратить действие контракта. Сейчас спортсмен думает над продолжением карьеры в других организациях, - сообщает пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

Мы попытались связаться со спортсменом, но Иван пока на телефонные звонки не отвечает.