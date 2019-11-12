2019-11-12T18:38:02+03:00
Спорт

«За день перед боем я сбросил 6 килограммов»: уралец Иван Штырков впервые выступит в среднем весе

Его соперником станет швейцарец, который в сентябре победил екатеринбургского бойца
Евгений Стоянов
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Сейчас вес Ивана в районе 97 килограммов. Фото: Instagram Ивана ШтырковаСейчас вес Ивана в районе 97 килограммов. Фото: Instagram Ивана Штыркова
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Уральский боец Иван Штырков впервые за год выйдет в клетку в Екатеринбурге. Его соперником станет швейцарец Ясубей Эномото. Интересно, что бой состоится в средней весовой категории. «Уральский Халк», привыкший выступать в тяжелом дивизионе, впервые опустится до столь небольшого веса. По правилам смешанных единоборств, эта категория заканчивается 84 килограммами, но если бой не титульный, то возможна погрешность до одного кг. Иван Штырков рассчитывает подойти к взвешиванию при весе в 85.

Сейчас Иван активно тренируется. Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

Сейчас Иван активно тренируется. Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

- Я давно хотел попробовать себя в среднем весе, но столько сушить и гонять в тренировочном процессе мне не хватает мотивации. Перед боем - другое дело. Это ответственность перед соперником и промоушеном. Я хочу проверить себя, свои возможности, - рассказал Иван «Комсомолке».

Штырков отметил, что доволен тем, что снова выступит на уральской земле.

- Я рад, что буду драться дома. До моего перехода в Rizin, я постоянно выступал дома и пропало ощущение кайфа, но прошлый год выдался интересным, и я провел только один бой в Японии, поэтому я действительно этого хочу. А во-вторых, мне предстоит сложная весогонка, и условия для нее здесь идеальные, - подмечает боец.

За день до боя в Японии Штыркову пришлось сбросить 6 килограммов. Фото: пресс-служба турнира RCC

За день до боя в Японии Штыркову пришлось сбросить 6 килограммов. Фото: пресс-служба турнира RCC

Соперник Штыркова уже известен уральским зрителям. Швейцарец японского происхождения в сентябре одержал победу в главном бою турнира RCC Intro 5 над екатеринбуржским бойцом Михаилом Рогозиным. У «Уральского Халка» появится хорошая возможность поквитаться за земляка.

- Эномото - это предложение промоушена. Он одержал победу над Мишей Рагозиным. RCC хочет сделать хорошую историю. Плюс, я хочу проверить себя в 84 килограммах. Эномото хороший ударник с отличной функциональной подготовкой. Если я «доживу» до боя и сделаю вес, то это оптимальный для меня соперник, - отмечает Штырков.

На бой ему нужно выйти при весе 85 килограммов. Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

На бой ему нужно выйти при весе 85 килограммов. Фото: пресс-служба академии единоборств РМК

Иван считает, что в том бое победа должна была достаться Рагозину, а максимум на что мог рассчитывать швейцарец - это ничья.

Штырков рассказал, что начал спускаться со 102 килограммов. Сейчас его вес стабилизировался в районе 97. Бойцу предстоит сбросить еще довольно много, но его это не пугает.

- Грубо говоря, я плавно подхожу к старту. Скажу честно, что перед боем с Хун Кимом вес уходил тяжело, в последний день я сбросил шесть килограммов. Но я смотрю, как Тимур Нагибин и Костя Симонов гоняют по 15-16 кг и делают вес, и это мотивирует. Кроме того, в процентном соотношении они гоняют даже больше, чем предстоит мне, - считает Иван.

ИСТОЧНИК KP.RU

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