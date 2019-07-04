2019-07-04T09:14:15+03:00
Спорт

«Это новая история в моей карьере»: Иван Штырков по прозвищу «уральский халк» выступит в Японии

Боец будет драться с Хун Кимом из Южной Кореи
Юлия СТАЛИНА
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По условиям соглашения свердловчанин должен провести четыре боя.По условиям соглашения свердловчанин должен провести четыре боя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уральский боец Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin. По условиям соглашения свердловчанин должен провести четыре боя. Первый поединок пройдет 28 июля, сообщают представители клуба «Архангел Михаил», который представляет спортсмен. На турнире по смешанным единоборствам Иван встретиться с Хун Кимом из Южной Кореи.

- Контракт с Rizin - это новая история в моей карьере. Я благодарен организации за возможность вернуться в игру, - сообщил Иван Штырков.

Турнир состоится на площадке «Сайтама Супер Арена» в Японии. Напомним, накануне Иван Штырков и UFC расторгли контракт из-за проваленного допинг-теста. Первый тест, который «уральский Халк» сдал сразу после подписания контракта, был чистым. Однако повторная проба показала наличие пиктограмм – запрещенного вещества для набора мышечной массы. При этом по правила самого известного промоушена в мире спортсмен должен в течение года до прохождения текста оставаться «чистым».

ИСТОЧНИК KP.RU

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