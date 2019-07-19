«Дошел до клетки и устал»: боец Иван Штырков выпустил футболки с язвительными фразами хейтеров

19 Июль 16:40 2019-07-19T17:01:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Боец Иван Штырков, известный под прозвищем «уральский хал», оригинально ответил своим недоброжелателям. Спортсмен выпустил футболки комментариев, которые чаще всего публиковались под новостями об Иване в социальных сетях. Среди язвительных фраз: «Ушел непобеждённым», «Ты не проиграешь, если не будешь драться», «Дошел до клетки и устал», «Ветеран UFC», «СО2».

- Большую часть футболок разобрали спортсмены из Академии единоборств РМК, а еще часть будут отправлены авторам комментариев, - рассказали в пресс-службе клуба «Архангел Михаил», который представляет Иван Штырков.

Отметим, 27 июля Иван Штырков проведет первый бой в Японии. Недавно спортсмен подписал контракт с организацией RIZIN. Уралец выйдет на ринг против южнокорейца Хун Кима. Последний раз Иван раз он выходил в «клетку» в декабре прошлого года на турнире RCC5 и болевым приемом на руку одержал победу над бразильцем Тиаго Сильвой.

ИСТОЧНИК KP.RU