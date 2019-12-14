Михаил Рагозин из Екатеринбурга выиграл в третьем раунде международного турнира RCC7
В Екатеринбурге 14 декабря состоялся седьмой международный турнир по смешанным единоборствам Russian Cagefighting Championship. Всего за вечер должны встретиться 13 пар. Некоторый бойцы - из Екатеринбурга. Так, Михаил Рагозин из столицы Урала встретился с Мэтом Дуайером из США. Бой проходит в категории до 83,9 килограмм и закончился победой россиянина. Он выиграл в третьем раунде единогласным решением судей.
- Хочу всех поблагодарить за шикарную поддержку и полные трибуны, - сказал Михаил Рагозин. - Извините, что не показал шикарный бой. Не могу нащупать свою игру.
Бой тем не менее был напряженный. Михаил преобладал и в партере и в стойке.
Бой был напряженным.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Михаил преобладал и в партере и в стойке.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бой проходил в КРК УралецФото: Алексей БУЛАТОВ
Рагозин выиграл в третьем раунде единогласным решением судей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU