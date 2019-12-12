«Нет оснований для отмены постановления»: облсуд отказался выпускать из СИЗО Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева

СЕГОДНЯ 11:23 2019-12-12T11:25:59+03:00

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Владимиру Васильеву, обвиняемому в совершении жуткой аварии на Малышева, где погибли два человека, не удалось выйти из СИЗО.

6 декабря «гонщику» продлили арест до 12 февраля. Но с таким решением Васильев не согласился и подал апелляцию в облсуд.

- В результате прошедшего сегодня заседания, суд апелляционной инстанции не нашел основания для отмены постановления Ленинского райсуда, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, шумихи наделало не только само ДТП, но и то, что первая экспертиза показала, что Владимир Васильев был трезвым (хотя на видео, снятом очевидцем сразу после аварии, «гонщик» кажется не совсем адекватным). Позже выяснилось, что анализы за Васильева сдал его собственный отец.

Находясь в СИЗО, Владимир Васильев не стал сдавать свои биоматериалы, объяснив это антисанитарными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU