2019-12-12T11:25:59+03:00
Происшествия

«Нет оснований для отмены постановления»: облсуд отказался выпускать из СИЗО Владимира Васильева, устроившего смертельное ДТП на Малышева

Под стражей Васильев пробудет до 12 февраля
Евгений Стоянов
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Владимир Васильев отказался сдавать анализы, когда сидел в СИЗОВладимир Васильев отказался сдавать анализы, когда сидел в СИЗОФото: Алексей БУЛАТОВ
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Владимиру Васильеву, обвиняемому в совершении жуткой аварии на Малышева, где погибли два человека, не удалось выйти из СИЗО.

6 декабря «гонщику» продлили арест до 12 февраля. Но с таким решением Васильев не согласился и подал апелляцию в облсуд.

- В результате прошедшего сегодня заседания, суд апелляционной инстанции не нашел основания для отмены постановления Ленинского райсуда, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, шумихи наделало не только само ДТП, но и то, что первая экспертиза показала, что Владимир Васильев был трезвым (хотя на видео, снятом очевидцем сразу после аварии, «гонщик» кажется не совсем адекватным). Позже выяснилось, что анализы за Васильева сдал его собственный отец.

Находясь в СИЗО, Владимир Васильев не стал сдавать свои биоматериалы, объяснив это антисанитарными условиями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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