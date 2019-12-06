Боится заразиться в СИЗО: виновнику смертельного ДТП на Малышева в Екатеринбурге хотят продлить арест до марта

Утром 6 декабря в Ленинском районном суде Екатеринбурга началось заседание по продлению меры пресечения 23-летнему Владимиру Васильеву, которого обвиняют в смертельном ДТП в начале августа. Тогда рано утром на перекрестке улиц Малышева и Московская погибли два человека.

- Вину свою признаю, но я был трезв. Я уже извинялся перед семьями родственниками. Мне жаль, - заявил Васильев в начале заседания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/723957" frameborder="0"></iframe> Очевидец поговорил с виновником ДТП на Малышева.Видео: telegram-канал «Екатеринбург №1»

В суд пришла мать обвиняемого, отец на заседание не явился. По делу сменился следователь. Государственный обвинитель просит продлить арест до марта 2020 года.

- Основанием для заключения под стражу стало то, что обвиняемому грозит свыше трех лет лишения свободы за смерть двух человек. Кроме того, Васильев неоднократно превышал скорость. Также он может оказать давление на участников процесса. 2 декабря Владимиру Васильеву предъявлено новое обвинение, по более тяжелой статье. На данный момент допрошены 45 свидетелей, в том числе Васильев и эксперт, который осуществлял забор мочи, - заявил на судебном заседании следователь.

Васильеву готовятся предъявить еще одно обвинениеФото: Алексей БУЛАТОВ

На суде заявлено, что в после аварии Владимир Васильев при помощи отца подменил анализы.

- Продление ареста Васильева – это исключительный случай. Для выполнения всех следственных мероприятий необходимо продление ареста на 2 месяца и 22 суток. Он обвиняется в совершении преступления против собственности, а по статье 264 части 6 УК РФ ему грозит безальтернативное наказание вплоть до 15 лет лишения свободы, - подчеркнул следователь на суде. – Прошу продлить арест до 5 марта включительно.

По его словам, все экспертизы будут готовы в середине декабря 2019 года, затем Владимиру Васильеву будет предъявлено новое обвинение.

От удара в аварии погибли водитель и пассажир такси. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Как утверждает следователь, в СИЗО Васильев отказался сдавать срезы ногтей, образцы слюны, объясняя это тем, что боится заразиться чем-нибудь.

- Я всегда сотрудничал со следствием, а сдавать кровь в СИЗО – негигиенично. Это делается не в специальном кабинете, а прямо в камере, - ответил на это обвиняемый. По его словам, волосы он не сдавал, потому что их у него не было, а ногти не срезал, так как ему для этого принесли обычные ножницы, а не маникюрные.

Следователь задает вопросы обвиняемомуФото: Алексей БУЛАТОВ

После этого следователь Гараева подчеркнула, что анализ мочи на Васильева сдавал его отец.

-Васильеву было предложено взять волосы с бровей, но он отказался так как это повредит кожный покров. Васильев также отказался сдавать кровь в процедурном кабинете, говорит следователь.

Васильев отказался сдавать анализы в СИЗО, заявив, что это негигиеничноФото: Алексей БУЛАТОВ

Из показаний Владимира Васильева:

- Я ехал со скоростью 70 километров в час. В районе улицы Карла Либкнехта у меня заболела голова, потом услышал, как друг Глеб Березкин кричит. Он не вмешивался в управление автомобилем. Затем я очнулся в больнице. Владелец машины по фамилии Фомин передал мне ключи от транспортного средства добровольно.

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