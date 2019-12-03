До 15 лет строгого режима: виновнику смертельной аварии на Малышева ужесточили статью после подмены мочи полковником Росгвардии

Виновнику смертельной аварии на Малышева Владимиру Васильеву ужесточили статью. Теперь он обвиняется по ч.6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц в состоянии опьянения». Кроме этого ему предъявлено обвинение по статье 166 «Неправомерное завладение транспортным средством», так как Kia Rio была угнана у его друга.

По словам руководителя федерации автолюбителей России Максима Едрышова, представляющего интересы семьи погибшего таксиста, в ближайшее время следователи СКР направят уголовное дело Васильева в суд.

Сейчас Васильев находится в СИЗО. На последнем суде он заявил, что ему стало плохо в момент аварииФото: Олег ГАЛИМОВ

- Теперь только за пьяную езду ему будет грозить до 15 лет лишения свободы, - рассказывает «КП» Едрышов. – Это стало возможно после того, как выяснился факт подмены мочи Васильева его отцом, которую сдавали после аварии для выявления запрещенных веществ. Также подтвердилась версия об угоне автомобиля.

Также выяснилось, что под суд пойдет и хирург ГКБ № 24 Дмитрий Челнаков, который брал мочу на анализы у Васильева. Его обвиняют в халатности. Именно благодаря ему, по мнению следствия, отец Владимира смог подменить мочу сына.

Челнаков также стал фигурантом уголовного дела. Фото: НТВ

- Водитель угнанного им автомобиля «КIА RIO», оказавшийся участником дорожно-транспортного происшествия, доставлялся бригадой «скорой помощи» в приёмное отделение больницы для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В нарушение Приказа Министерства здравоохранения РФ, подозреваемый врач лично не произвёл отбор биологического материала водителя, а поручил его медсестре, контроль за процессом не осуществлял, надлежащих условий не обеспечил. Медсестра ввиду уклонения водителя от предоставления биоматериала оставила ёмкость в присутствии постороннего лица – отца водителя, после чего покинула помещение. Воспользовавшись этим, отец водителя поместил в ёмкость свой биологический материал, которую в последующем передал медсестре под видом биоматериала своего сына. На основании исследования подменённого биоматериала был составлен акт, согласно которому состояние опьянения водителя не установлено. Впоследствии, согласно заключениям экспертов, установлено, что биоматериал в изъятом контейнере произошёл от отца водителя, - заявили в СУ СКР по Свердловской области.

От удара такси сложилось словно гармошка. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Уличный художник и дизайнер Владимир Васильев стал виновником смертельной аварии в начале этого августа, когда на высокой скорости протаранил четыре автомобиля напротив ТРЦ «Алатырь». В результате удара водитель и пассажир такси скончались на месте.

Материалы уголовного дела. Фото: Максим Едрышов

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