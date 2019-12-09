Обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной угрожает суду самоубийством

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-09T11:20:42+03:00

Михаил Федорович со своей супругой Екатериной Меньшиковой, которая также обвиняется в жестоком убийстве. Фото: соцсети

Так Михаил Федорович отреагировал на решение судьи о продлении ареста в СИЗО

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 9 декабря, в Ленинском районном суде Екатеринбурга завершилось заседание по вопросу продления меры пресечения одному из обвиняемых у убийстве молодой мамы Ксении Каторгиной, 27-летнему Михаилу Федоровичу.

Несмотря на готовность обвиняемого сотрудничать со следствием и признанием вины, судья принял решение отправить мужчину в СИЗО до 12 апреля. За это время следствию необходимо допросить около 30 человек, а также провести другие следственные действия.

В ответ на решение судьи Михаил Федорович пригрозил суду самоубийством.

Федорович не согласен с решением судьиФото: Олег ГАЛИМОВ

- Видимо, до чего следствие доводит, до суицида, - на эмоциях сказал Федорович.

Также в зале суда обвиняемый пожаловался на резкое ухудшение состояния своего здоровья в СИЗО. По его словам, у него болят легкие, открылось кровотечение и обострилась язва. Суд это заявление не счет весомым для того, чтобы отпустить мужчину под домашний арест.

Напомним, что Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась на Уралмаш показывать свою иномарку потенциальным покупателям. Через день ее автомобиль нашли в Челябинске у перекупщика. 15 октября полиция поймала в городе Копейск Челябинской области троих подозреваемых, их заключили под стражу. Тогда же тело Ксении нашли в колодце на окраине Екатеринбурга.

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной Михаил Федорович, Марат Ахметвалиев и Екатерина МеньшиковаФото: Алексей БУЛАТОВ

Ксению Каторгину похоронили 18 октября в ее родном городе Каменске-Уральском. У нее оставалась незакрытой ипотека. Долг закрыл известный уральский предприниматель и меценат Игорь Алтушкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге суд продлил арест обвиняемому в убийстве Ксении Каторгиной. Остальным меру пресечения также определят сегодня (подробнее)

Кровотечение и боль: обвиняемый в убийстве Ксении Каторгиной страдает в СИЗО. Сейчас решается вопрос о продлении меры пресечения Михаилу Федоровичу (подробнее)

«Мечтала увидеть, как вырастет дочка»: на Урале простились с убитой Ксенией Каторгиной. Проводить в последний путь девушку пришли друзья и родные, а также те, кто принимал участие в ее поисках (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU