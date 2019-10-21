2019-10-21T08:58:51+03:00
Общество

Из-за наледи в Кольцово не смог сесть самолет из Стамбула

Его отправили на запасной аэродром в Уфу
Мария Трапезникова
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Из-за гололеда в Кольцово не смог приземлиться самолет из СтамбулаИз-за гололеда в Кольцово не смог приземлиться самолет из СтамбулаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за сильной надели на дорогах страдают не только автомобилисты и пешеходы, но и самолеты. Так, сегодня в Кольцово не смог приземлиться лайнер из Стамбула рейса ТК-475. Его отправили на запасной аэродром в Уфу.

- Это пришлось сделать из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге. В 10:31 рейс прибыл в Кольцово, - уточнили в пресс-службе аэропорта. – В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы без ограничений.

Вместе с тем, согласно онлайн-табло Кольцово, рейс из Екатеринбурга в Стамбул задержан.

ФОто: онлайн-табло Кольцово

ФОто: онлайн-табло Кольцово

Мы рассказывали, какая погода ждет горожан в ближайшие дни. Сегодня в столице Урала будет плюсовая температура, а, значит, гололед может растаять. Но пока этого не произошло, Госавтоинспекция решила временно ограничить движение нескольких автобусных маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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