Из-за наледи в Кольцово не смог сесть самолет из Стамбула
Из-за сильной надели на дорогах страдают не только автомобилисты и пешеходы, но и самолеты. Так, сегодня в Кольцово не смог приземлиться лайнер из Стамбула рейса ТК-475. Его отправили на запасной аэродром в Уфу.
- Это пришлось сделать из-за сложных метеоусловий в Екатеринбурге. В 10:31 рейс прибыл в Кольцово, - уточнили в пресс-службе аэропорта. – В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы без ограничений.
Вместе с тем, согласно онлайн-табло Кольцово, рейс из Екатеринбурга в Стамбул задержан.
ФОто: онлайн-табло Кольцово
Мы рассказывали, какая погода ждет горожан в ближайшие дни. Сегодня в столице Урала будет плюсовая температура, а, значит, гололед может растаять. Но пока этого не произошло, Госавтоинспекция решила временно ограничить движение нескольких автобусных маршрутов.
ИСТОЧНИК KP.RU