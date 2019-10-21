2019-10-21T07:35:07+03:00
Общество

Из-за гололеда и аварий Екатеринбург встал в семибальные пробки

На данный момент по всему городу зафиксировано 14 ДТП
Мария Трапезникова
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Из-за гололеда и аварий Екатеринбург встал в пробкиИз-за гололеда и аварий Екатеринбург встал в пробкиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ночью по Уралу прошел ледяной дождь, на дорогах образовался гололед, мешающий не только водителям, но и пешеходам. Из-за очень скользкой дороги Екатеринбург с утра встал в семибальные пробки.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на данный момент по всей территории города зафиксировано 14 аварий. Большинство – в центре или на подъезде к нему. Так, движение затруднено по улицам Амудсена, Краснолесья, Репина, Халтурина, 8 Марта, Московской, Челюскинцев, Белинского и Егоршинский подход. А на Московском тракте произошло сразу три ДТП.

Вот так сейчас выглядит дорожная ситуация - зафиксировано 14 ДТП. Фото: Яндекс.Карты

Вот так сейчас выглядит дорожная ситуация - зафиксировано 14 ДТП. Фото: Яндекс.Карты

Очень похожая ситуация была в минувшую пятницу из-за сильного снегопада, больше всего от аварии на Березовском тракте пострадали жители Березовского – машины там встали в многокилометровую пробку.

Вместе с тем, синоптики обещают начало недели очень скользким, так что будьте аккуратны и очень внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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