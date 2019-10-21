Из-за сильного гололеда на трассах Урала ограничили движение автобусов

СЕГОДНЯ 08:07 2019-10-21T08:07:41+03:00

На дорогах очень много аварий

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Сегодня утром дороги Урала превратились в каток – из-за образовавшегося гололеда только в Екатеринбурге зафиксировано 14 аварий. В связи с этим Госавтоинспекция решился ввести временное ограничение движения для автобусов в нескольких направлениях.

- ГИБДД ввела полное ограничение на Алапаевское и Нижнесергинское направления, а также на движение по Кольцовскому тракту. Автобусы направлены через Щербакова и дублер Сибирского тракта. Введено ограничение в направлении Березовского, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении ПДД в «особых» погодных и дорожных условиях. А пешеходам рекомендуют надеть обувь на нескользящей подошве и не торопиться.

Мы сегодня рассказывали, что начало недели будет очень скользким, холодным и ветреным. Так что будьте аккуратны и не падайте!

ИСТОЧНИК KP.RU