Из-за сильного гололеда на трассах Урала ограничили движение автобусов
Сегодня утром дороги Урала превратились в каток – из-за образовавшегося гололеда только в Екатеринбурге зафиксировано 14 аварий. В связи с этим Госавтоинспекция решился ввести временное ограничение движения для автобусов в нескольких направлениях.
- ГИБДД ввела полное ограничение на Алапаевское и Нижнесергинское направления, а также на движение по Кольцовскому тракту. Автобусы направлены через Щербакова и дублер Сибирского тракта. Введено ограничение в направлении Березовского, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Госавтоинспекция напоминает водителям о соблюдении ПДД в «особых» погодных и дорожных условиях. А пешеходам рекомендуют надеть обувь на нескользящей подошве и не торопиться.
Мы сегодня рассказывали, что начало недели будет очень скользким, холодным и ветреным. Так что будьте аккуратны и не падайте!
ИСТОЧНИК KP.RU