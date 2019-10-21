На дорогах гололед: начало недели в Екатеринбурге будет холодным и скользким

СЕГОДНЯ 07:15 2019-10-21T07:16:43+03:00

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Начало недели в Екатеринбурге будет очень холодным, скользким и ветреным. Если вы уже вышли сегодня из дома, то, скорее всего, понимаете, о чем идет речь. Сегодня ночью по всему городу образовался гололед, так что автомобилистов просят быть предельно аккуратными на дорогах. Ну, а мы рассказываем, какие температуры ожидаются в ближайшие дни.

По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в понедельник, 21 октября, будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололед. Столбики термометров поднимутся до +2…+4.

В ночь на 22 октября пройдет мокрый снег с дождем, а температура понизится до +2. Днем – преимущественно без осадков и до +7. Порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду.

В ночь на 23 октября – без осадков и около 0. Днем столбики термометров чуть-чуть поднимутся – до +4. Может пройти небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU