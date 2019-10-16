2019-10-16T11:57:58+03:00
Происшествия

Ударил ножом и бросил головой вниз: убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку

Публикуем полное видео со следственного эксперимента с Маратом Ахметвалиевым
Олег Галимов
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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Представители свердловского главка полиции опубликовали видео со следственного эксперимента с предполагаемым убийцей Ксении Каторгиной – 42-летним Маратом Ахметвалиевым. Таксист из Копейска заявил, что именно он стал исполнителем преступления, в то время как его подельники сидели на передних сидениях автомобиля Audi. Именно эту машину хотела побыстрее продать девушка, чтобы внести первый взнос по ипотеке.

На записи ГУ МВД плохо слышна речь подозреваемого, но из того что удалось разобрать сложилась следующая картина произошедшего. Ксения приехала на встречу с потенциальными покупателями на улицу Индустрии, где ее поджидал Ахметвалиев и его подельники – ранее судимый за разбой Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку.Видео: ГУ МВД по Свердловской области

Именно там они напали на девушку и связали. Затем они поехали на улицу Ташкентскую, где выбросили труп в колодец.

- Я ударил ее ножом и сбросил головой вниз, - сказал следователям Ахметвалиев.

- Михаил вам помогал?

- Нет.

- А что они делали с Катей? – спросил следователь.

- Сидели в машине спереди.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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