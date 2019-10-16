Ударил ножом и бросил головой вниз: убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-16T11:57:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Представители свердловского главка полиции опубликовали видео со следственного эксперимента с предполагаемым убийцей Ксении Каторгиной – 42-летним Маратом Ахметвалиевым. Таксист из Копейска заявил, что именно он стал исполнителем преступления, в то время как его подельники сидели на передних сидениях автомобиля Audi. Именно эту машину хотела побыстрее продать девушка, чтобы внести первый взнос по ипотеке.

На записи ГУ МВД плохо слышна речь подозреваемого, но из того что удалось разобрать сложилась следующая картина произошедшего. Ксения приехала на встречу с потенциальными покупателями на улицу Индустрии, где ее поджидал Ахметвалиев и его подельники – ранее судимый за разбой Михаил Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/738126" frameborder="0"></iframe> Убийца Ксении Каторгиной рассказал, как напал на девушку.Видео: ГУ МВД по Свердловской области

Именно там они напали на девушку и связали. Затем они поехали на улицу Ташкентскую, где выбросили труп в колодец.

- Я ударил ее ножом и сбросил головой вниз, - сказал следователям Ахметвалиев.

- Михаил вам помогал?

- Нет.

- А что они делали с Катей? – спросил следователь.

- Сидели в машине спереди.

В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Потенциальные убийцы попали на камеру: машину пропавшей Ксении Каторгиной продала похожая на нее цыганка. Об этом «Комсомолке» рассказала свекровь молодой мамы (подробности)

Убили, а тело бросили в колодец: пропавшая Ксения Каторгина найдена мертвой.Тело девушки нашли на Уралмаше (подробнее)

Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге. Рассказываем хронологию событий, предшествовавших исчезновению Ксении Каторгиной (подробнее)

Появилось видео, на котором убийца Ксении Каторгиной показывает, как сбрасывал тело в колодец.Свердловский областной суд изберет меру пресечения троим задержанным (подробнее)

«Будут благодарны любой помощи»: начался сбор средств на похороны Ксении Каторгиной. С разрешения родственников публикуем реквизиты банковской карты (подробнее)

Работал таксистом и воспитывал троих детей: что известно о мужчине, подозреваемом в убийстве Ксении Каторгиной на Уралмаше. Мужчина показал, где было спрятано тело убитой девушки (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU