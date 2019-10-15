2019-10-15T12:04:57+03:00
Происшествия

Девушка, которую расстрелял родной дядя, оказалась на грани смерти

Летом этого года семью Александры Сабуровой убил младший брат ее отца
Олег Галимов
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У Саши есть двухлетний ребенок. Фото: предоставлено родственникамиУ Саши есть двухлетний ребенок. Фото: предоставлено родственниками
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Состояние 21-летней Александры Сабуровой, которую летом расстрелял в упор родной дядя, резко ухудшилось. Как рассказали родные девушки, у нее начался отек головного мозга. Шансы на ее выживание ничтожно малы.

- Саша находится в хосписе. В ее случае наша медицина бессильна, - отметили родные.

Семья Сабуровых. Фото: предоставлено родственниками

Семья Сабуровых. Фото: предоставлено родственниками

Александра стала жертвой младшего брата своего отца, когда тот решил расправиться со всей семьей из-за наследства. Мужчина пробрался в частный дом Сабуровых под покровом ночи и начал стрельбу из пистолета. В результате нападения скончался глава семьи Олег и его жена Анна. Убийцу задержали через несколько дней в Тюмени, он не стал скрываться от сыщиков и сразу же сознался в преступлении.

Бойня произошла в Туринской Слободе, как выяснилось – убийца тщательно готовился к нападению на семью брата. Сейчас Денис Сабуров находится в СИЗО-1 Екатеринбурга, его проверяют на вменяемость.

Место убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Место убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В пресс-службе СУ СКР региона отметили, что дело признано сложным и было передано в первый отдел по особо важным делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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