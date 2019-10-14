2019-10-14T14:55:51+03:00
Общество

«Смогли прийти к общему знаменателю»: Куйвашев поделился впечатлениями о результатах опроса по храму

По итогам голосования, строить его будут на территории Приборостроительного завода
Мария Трапезникова
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Губернатор Куйвашев тоже принял участие в опросе по храмуГубернатор Куйвашев тоже принял участие в опросе по храмуФото: Олег Галимов
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своих впечатлениях по поводу опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Он прошел накануне, 13 октября, и собрал на своих площадках почти 100 тысяч горожан. В итоге, из двух возможных площадок – Приборостроительный завод и акваторий Макаровского моста – победила первая.

- Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети, - отметил он у себя в Instagram. – Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории.

Игорь Алтушкин тоже отдал свой голос Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Алтушкин тоже отдал свой голосФото: Алексей БУЛАТОВ

Так же губернатор отметил глав РМК и УГМК Игоря Алтушкина и Андрея Козицына и поблагодарил их «за проявленную мудрость».

- Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди, - добавил Куйвашев. – Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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