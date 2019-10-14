«Смогли прийти к общему знаменателю»: Куйвашев поделился впечатлениями о результатах опроса по храму
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о своих впечатлениях по поводу опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Он прошел накануне, 13 октября, и собрал на своих площадках почти 100 тысяч горожан. В итоге, из двух возможных площадок – Приборостроительный завод и акваторий Макаровского моста – победила первая.
- Мне эта площадка тоже нравится. Надеюсь, храм станет настоящим украшением архитектурного ансамбля набережной Исети, - отметил он у себя в Instagram. – Хочу выразить благодарность всем участникам опроса. Спасибо вам за неравнодушие, за проявленное внимание к важной для нашего города истории.
Игорь Алтушкин тоже отдал свой голосФото: Алексей БУЛАТОВ
Так же губернатор отметил глав РМК и УГМК Игоря Алтушкина и Андрея Козицына и поблагодарил их «за проявленную мудрость».
- Благодаря совместным усилиям мы смогли прийти к общему знаменателю. Вся страна знает, что в Свердловской области живут умные, сильные и храбрые люди, - добавил Куйвашев. – Мы всегда достойно можем решить даже самый сложный и противоречивый вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU