2019-10-14T12:49:09+03:00
Общество

Теперь официально: Избирком Екатеринбурга подвел итоги общегородского опроса по храму

В голосовании приняли участие 97 143 человек
Данил СВЕЧКОВ
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Так должен выглядеть будущий храма. Фото: Екатеринбург.рфТак должен выглядеть будущий храма. Фото: Екатеринбург.рф
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В вопросе строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге поставлена точка. В воскресенье 13 октября в городе прошел первый общегородской опрос, в котором приняли участие 97 143 жителя. На выбор было два места - бывший приборостроительный завод на ул. Горького, 17 и площадка за Макаровским мостом.

Чтобы высказать свое мнение люди выстраивались в очереди с 8:00 утра. Всего в городе работал 51 пункт. В 20:00 вечера опрос завершился, а урны с бюллетенями вскрыли в полночь.

Владимир Шахрин лидер группы "Чайф" стоял в очереди вместе со всеми. Фото: Олег Галимов

Владимир Шахрин лидер группы "Чайф" стоял в очереди вместе со всеми.Фото: Олег Галимов

Уже в первые часы стало понятно, что лидирует площадка бывшего приборостроительного завода.

А в 14:00 Городская избирательная комиссия озвучила результаты:

Приборостроительный завод - 56 008 голосов.

Территория за Макаровским мостом - 38 361 голос.

Испорчены - 2774 бюллетень.

Игорь Алтушкин - меценат, на деньги которого будут строить храм Святой Екатерины, пришел голосовать под вечер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Алтушкин - меценат, на деньги которого будут строить храм Святой Екатерины, пришел голосовать под вечер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Предлагается признать опрос состоявшимся, - говорит председатель Избиркома Екатеринбурга Вадим Антошин. - Замечаний у комиссий нет. Приборостроительный завод победил.

Напомним,для того чтобы опрос признали действительным, в нем должны были принять участие 10 857 человек, то есть 1% от общего числа жителей Екатеринбурга, имеющих право голоса. Однако явка в несколько раз превысила этот показатель.

Урны вскрыли в полночь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Урны вскрыли в полночь.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как строить собор, будем думать после подведения итогов, - говорит мэр города Александр Высокинский. - Явка очень порадовала, серьезных стычек на участках не было. Были очереди, но мы с ними справились. Мы вместе пишем историю.

Протокол опроса. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Протокол опроса.Фото: Данил СВЕЧКОВ

СПРАВКА "КП"

Спор по поводу строительства Собора Святой Екатерины в Екатеринбурге длится уже девять лет. В 2010 году храм хотели строить на площади Труда – там, где он и стоял до 1930 года.Но из-за этого пришлось бы отказаться от фонтана… Затем храм хотели возвести на Городском пруду. Но и у этой затеи нашлись противники. Третий раз храм решили строить в сквере у Театра драмы. И эта затея вылилась в настоящее противостояние сторонников храма и защитников сквера. Последние два дня подряд роняли забор, огораживавший стройплощадку. На место выезжали сотрудники Росгвардии и Омон.

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Как проходил опрос по Святой Екатерины в Екатеринбурге, вы можете посмотреть в онлайн-трансляции. Наши журналисты работали в точках проведения опроса весь день. Рассказываем, кто пришел голосовать и какие сувениры раздавали жителям Екатеринбурга.(Подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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