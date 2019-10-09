«Позитивно и отрадно»: Кремль будет следить за опросом по храму в Екатеринбурге
Администрация президента РФ тоже присоединится к опросу по строительству храма Святой Екатерины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Разумеется, будем следить, это была очень резонансная тема. Поэтому это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен. И все желающие смогут высказать свое мнение, - рассказал Песков.
Напомним, что голосование пройдет уже в это воскресенье, 13 октября. После долгих заседаний и обсуждений в мэрии, в итоге, решились на две возможные площадки – в акватории Макаровского моста и на территории нынешнего Приборостроительного завода (Горького, 17).
Оставить свой голос можно будет в пунктах каждого из семи районов города. Более подробный список мест мы писали здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU