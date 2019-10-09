«Позитивно и отрадно»: Кремль будет следить за опросом по храму в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-09T15:04:18+03:00

Администрация президента РФ тоже будет следить за опросом по храму, который пройдет в Екатеринбурге уже в это воскресенье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Голосование состоится уже в это воскресенье, 13 октября

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Администрация президента РФ тоже присоединится к опросу по строительству храма Святой Екатерины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

- Разумеется, будем следить, это была очень резонансная тема. Поэтому это весьма позитивно и отрадно, что подобный опрос будет проведен. И все желающие смогут высказать свое мнение, - рассказал Песков.

Напомним, что голосование пройдет уже в это воскресенье, 13 октября. После долгих заседаний и обсуждений в мэрии, в итоге, решились на две возможные площадки – в акватории Макаровского моста и на территории нынешнего Приборостроительного завода (Горького, 17).

Оставить свой голос можно будет в пунктах каждого из семи районов города. Более подробный список мест мы писали здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU