Сидит на троне, как королева: Монеточка выпустила новый клип о безденежье
Певица Монеточка из Екатеринбурга выпустила новый клип на песню «Нет монет» из ее последнего альбома «Раскраски для взрослых». Отметим, что анонсировала она его еще 1 июня, в свой день рождения. И вот, спустя 3 месяца, можно любоваться красивой, но очень прямолинейной картинкой.
Этой песней Лиза хотела показать, кем бы она могла стать, если бы у нее были деньги, и что эти деньги, в общем, дают.
Фото: сркишот с клипа
Клип вышел с сюжетом, про которые обычно говорят «прямо в лоб». Все от того, что на момент выхода клипа «Нимфоманка» (тоже из нового альбома), многие стали возмущаться тем, что картинка слишком замысловата. Поэтому в этот раз певица решила объяснить все прямо по строчкам, по кадрам.
Фото: скришот с клипа
Интересно, что в новом видео соединены стандартная видеосъемка и анимация. Во время клипа Монеточка показала себя в образах рэпера, королевы, которой все целуют ноги, и ангела.
Кстати, теперь мы знаем, что монеты у самой Лизы точно есть. Напомним, что в июле этого года она вошла в топ-40 самых богатых звезд России до 40 лет по версии Forbes – она заняла 29 строчку. Ее доходы составили примерно 800 тысяч долларов.
А не так давно у нее вышла песня, посвященная пожарам в Сибири, на нее она даже сняла клип (не такой динамичный, но все же).
Монеточка выпустила новый клип.Видео: YouTube-канал "Монеточка"
ИСТОЧНИК KP.RU