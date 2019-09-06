2019-09-06T06:42:57+03:00
Общество

Сидит на троне, как королева: Монеточка выпустила новый клип о безденежье

В нем она примеряет на себя сразу несколько образов того, кем могла бы стать
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с клипаФото: скриншот с клипа
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Певица Монеточка из Екатеринбурга выпустила новый клип на песню «Нет монет» из ее последнего альбома «Раскраски для взрослых». Отметим, что анонсировала она его еще 1 июня, в свой день рождения. И вот, спустя 3 месяца, можно любоваться красивой, но очень прямолинейной картинкой.

Этой песней Лиза хотела показать, кем бы она могла стать, если бы у нее были деньги, и что эти деньги, в общем, дают.

Фото: сркишот с клипа

Фото: сркишот с клипа

Клип вышел с сюжетом, про которые обычно говорят «прямо в лоб». Все от того, что на момент выхода клипа «Нимфоманка» (тоже из нового альбома), многие стали возмущаться тем, что картинка слишком замысловата. Поэтому в этот раз певица решила объяснить все прямо по строчкам, по кадрам.

Фото: скришот с клипа

Фото: скришот с клипа

Интересно, что в новом видео соединены стандартная видеосъемка и анимация. Во время клипа Монеточка показала себя в образах рэпера, королевы, которой все целуют ноги, и ангела.

Кстати, теперь мы знаем, что монеты у самой Лизы точно есть. Напомним, что в июле этого года она вошла в топ-40 самых богатых звезд России до 40 лет по версии Forbes – она заняла 29 строчку. Ее доходы составили примерно 800 тысяч долларов.

А не так давно у нее вышла песня, посвященная пожарам в Сибири, на нее она даже сняла клип (не такой динамичный, но все же).

Монеточка выпустила новый клип.Видео: YouTube-канал "Монеточка"

ИСТОЧНИК KP.RU

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