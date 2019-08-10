2019-08-10T13:37:00+03:00
Общество

Певица Монеточка выпустила песню о пожарах в Сибири

Пока что ее можно послушать только во «ВКонтакте»
Олег Галимов
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Монеточка пообещала направить на борьбу с природными пожарами. Фото: группа Монеточки «ВКонтакте»Монеточка пообещала направить на борьбу с природными пожарами. Фото: группа Монеточки «ВКонтакте»
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Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила песню о лесных пожарах в Сибири. Сейчас новый трек можно послушать в официально группе Лизы во «ВКонтакте». На стриминговых сервисах он станет доступен с 16 августа.

Представители певицы уже заявили, что все доходы пойдут на борьбу с природными пожарами.

- Все деньги, собранные с прослушивания этого трека на стриминговых сервисах, отправятся на приобретение ранцевых огнетушителей, воздуходувок-опрыскивателей, навигаторов и на покрытие других важных расходов в рамках программы Гринпис по борьбе с пожарами на природных территориях, - говорится в группе Монеточки. - Вплоть до инициативы по внесению изменений в школьные учебники, в некоторых из которых были найдены ошибочные советы по противодействию огню и предотвращению возгораний.

Напомним, что уральская звезда вошла в топ самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет по версии журнала Forbes. Монеточка заняла 29-е место, по подсчетам издания доходы кумира молодежи за 2019 год составили 800 000 долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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