Певица Монеточка вошла топ богатейших звезд отечественного шоу-бизнеса

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-25T09:10:07+03:00

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Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка вошла в топ самых успешных звезд отечественного шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет по версии журнала Forbes. Уральская звезда заняла 29 место, по подсчетам издания доходы кумира молодежи за 2019 год составили 800 000 долларов.

Также отмечается, что в социальных сетях ее упоминали больше полумиллиона раз - 665900, а в СМИ вышло 15 404 новостей с ее упоминанием. Тройку лучших возглавили боец Хабиб Нурмагомедов ($11,5 млн), певица Ольга Бузова ($4,4 млн) и хоккеист Александр Овечкин ($14,5 млн) . Замыкает пятерку рейтинга Егор Крид ($4,8 млн) и Баста ($6,8 млн).

Напомним, что недавно Монеточка безуспешно приняла участие в новом челлендже и пыталась сбить ногой крышку бутылки.

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ИСТОЧНИК KP.RU