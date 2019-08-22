Кругом все полыхает: Монеточка выпустила клип на песню о лесных пожарах

СЕГОДНЯ 06:35 2019-08-22T06:36:56+03:00

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Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип на песню о лесных пожарах в Сибири «Гори, гори, гори», которую записала несколько недель назад. В ней она поет о том, что «в стране мультикультур – закончилась культура», а также призывает «вместе делать мир лучше».

- С окончанием лета не уходит проблема пожаров. Заниматься профилактическими работами по предотвращению новых возгораний можно круглый год, - написала певица. – Доходы от стриминга песни на всех площадках будут направлены на инициативу «Гринпис» по борьбе с пожарами на природных территориях.

В клипе Монеточка на протяжении 2,5 минут, пока идет песня, сидит на стуле напротив неработающего телевизора. А вокруг все охвачено огнем. На последних кадрах сцена меняется – и теперь уже огнем охвачен весь город.

Кстати, напомним, что Лиза не единственная певица из Екатеринбурга, которая с помощью песни обратила внимание общества на лесные пожары – похожий трек записала участница шоу «Песни на ТНТ» ВРАГ.

Монеточка выпустила новый клип на песню о лесных пожарах.Видео: Монеточка

ИСТОЧНИК KP.RU