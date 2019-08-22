2019-08-22T06:36:56+03:00
Общество

Кругом все полыхает: Монеточка выпустила клип на песню о лесных пожарах

Все доходы от стриминга песни передадутся «Гринпису»
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: группа Монеточки во "ВКонтакте"Фото: группа Монеточки во "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Екатеринбургская певица Монеточка выпустила клип на песню о лесных пожарах в Сибири «Гори, гори, гори», которую записала несколько недель назад. В ней она поет о том, что «в стране мультикультур – закончилась культура», а также призывает «вместе делать мир лучше».

- С окончанием лета не уходит проблема пожаров. Заниматься профилактическими работами по предотвращению новых возгораний можно круглый год, - написала певица. – Доходы от стриминга песни на всех площадках будут направлены на инициативу «Гринпис» по борьбе с пожарами на природных территориях.

В клипе Монеточка на протяжении 2,5 минут, пока идет песня, сидит на стуле напротив неработающего телевизора. А вокруг все охвачено огнем. На последних кадрах сцена меняется – и теперь уже огнем охвачен весь город.

Кстати, напомним, что Лиза не единственная певица из Екатеринбурга, которая с помощью песни обратила внимание общества на лесные пожары – похожий трек записала участница шоу «Песни на ТНТ» ВРАГ.

Монеточка выпустила новый клип на песню о лесных пожарах.Видео: Монеточка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24