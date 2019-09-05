Строить Ледовую арену в Екатеринбурге начнут уже в сентябре
Разрешение должно быть получено не позднее 8 числа
Новая арена будет рассчитана на 15 тысяч мест. Фото: пресс-служба УГМК
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Помните тот пустырь рядом с Цирком, на месте которого раньше возвышалась телебашня? На ее месте должны были построить Ледовый дворец, однако к работам не приступали больше года. Наконец, сегодня стали известны даты возведения комплекса.
- В сентябре мы должны начать стройку. Разрешение планируется получить до 8 сентября, - цитирует ngzt президента ХК «Автомобилист» Андрея Козицына. – К 2022 году строительство должно быть завершено.
Напомним, что на это дело планировалось потратить порядка 140 миллионов евро, из облбюджета бы взяли около 100 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU