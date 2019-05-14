2019-05-14T07:27:11+03:00
Спорт

Мэрия Екатеринбурга выделит 100 миллионов на новую ледовую арену

Она появится в одном из периферийных районов города
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Сергея КутяшеваФото: Сергея Кутяшева
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На Урал вернулись триумфаторы Ночной хоккейной лиги. На VIII Всероссийском фестивале в Сочи екатеринбургская команда «Скон-Урал» не оставила соперникам ни единого шанса и уверенно завоевала титул чемпиона в дивизионе «Любитель 40+».

Помимо Кубка спортсмены получили сертификат на 100 миллионов рублей на строительство ледового катка. Вручил команде приз лично президент Владимир Путин.

«Скон-Урал» - уже третья команда из Екатеринбурга, одержавшая победу в НХЛ. До нее, в 2014 году победителем становился «Неоплан», а в 2016-м - «Авто».

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

- Пройдя жесточайший отбор и жернова игры – участников по всей стране было более 500, и из них в Сочи приехали только 64, – уральская команда сперва в полуфинале обыграла грозный «Монолит» из Нижнего Новгорода, а в финале в упорнейшей борьбе, доигрывая концовку третьего периода втроём против пятерых, смогла вырвать столь важную победу у команды из Калининграда «Запад России», - рассказали в отделе по работе со СМИ Администрации.

Мэр Александр Высокинский лично поздравил хоккеистов с победой и заявил, что город готов добавить к сертификату еще 100 миллионов и помочь в выборе площадки для строительства корта.

Приоритетными местами спортсмены считают Орджоникидзевский, Академический район и Химмаш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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