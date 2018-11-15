В УГМК показали новый облик ледовой арены, которую построят на месте снесенной телебашни

Ледовая арена, которая появится в центре Екатеринбурга на месте снесенной телебашни, поменяла свой облик. Архитекторы перерисовали концепты, изображающие ее. Ранее планировалось, что она будет выполнена в одном из трех вариантов. Цветовая гамма первого должна была напоминать капли жидкого металла и воду, цветовая гамма второго – горные породы и скалы, а третьего – медь и дерево. Но в новом варианте фасад здания больше склоняется к оранжевому и медному цветам. При этом на крыше здания появится огромный логотип компании УГМК.

– На арене можно будет проводить соревнования по 11 видам спорта, – отмечали в УГМК. – Среди них хоккей, фигурное катание, баскетбол, гандбол, волейбол, бокс… Также арена будет принимать концерты. Причем сцену можно разместить как в центре поля, так и в торце зала.

Здание планируется четырехэтажным. На нулевом уровне сделают парковку. На первом – торговую зону. Второй уровень отдадут под 40 VIP-комнат, а также ресторан. Третий уровень займут точки общепита, а четвертый технические помещения.

На крыше здания изобразят логотип компании УГМК. Фото: УГМК

Внутри арены будут находиться 40 скайбоксов для наблюдения за игрой. Фото: УГМК

Точки общепита расположатся на третьем этаже. Фото: УГМК

Вид на арену со стороны проспекта Ленина. Фото: УГМК

На арене можно будет проводить не только спортивные мероприятия, но и концерты. Фото: УГМК

На втором уровне будет работать ресторан с панорамным окном. Фото: УГМК