2019-04-17T13:55:53+03:00
Общество

Ледовая Арена на месте снесенной в Екатеринбурге телебашни обойдется в 140 миллионов евро

Строительство должно начаться уже этим летом
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба УГМКФото: пресс-служба УГМК
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В Екатеринбурге глава УГМК Андрей Козицын подводит итоги прошедшего хоккейного сезона "Автомобилиста". Для этого специально была организована большая пресс-конференция.

Однако вопросы журналистов не ограничились игрой "шоферов". Не меньший интерес сейчас вызывает предстоящее строительство ледовой арены, которая появится на месте снесенной телебашни возле цирка.

- Строительство должно начаться этим летом и продлится 2-2,5 года, - сказал Козицын. - Проект Арены почти закончен, в скором времени он будет передан на экспертизу.

По словам главы УГМК, стоимость стадиона оценивается в 120-140 миллионов евро.

Андрей Козицын рассказывает о строительстве новой ледовой арены.Видео: Алексей Булатов

На арене можно будет проводить соревнования по 11 видам спорта, среди которых хоккей, фигурное катание, баскетбол, гандбол, волейбол, бокс. Также арена будет принимать концерты.

Здание планируется построить четырехэтажным. На нулевом уровне сделают парковку, на первом - торговую зону, второй отдадут под 40 VIP-комнат и ресторан, на третьем разместят точки общепита, а на четвертом технические помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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