2019-08-30T09:08:58+03:00
Общество

Виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, отправят на дополнительные экспертизы

Сейчас следователи МВД ждут итогов перепроверки на наличие алкоголя в крови у Владимира Васильева
Олег Галимов
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Сейчас Васильев находится в СИЗО, ему грозит до 7 лет колонии. Фото: соцсети / УГИБДД по ЕкатеринбургуСейчас Васильев находится в СИЗО, ему грозит до 7 лет колонии. Фото: соцсети / УГИБДД по Екатеринбургу
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Следователи ГСУ свердловского главка МВД назначили дополнительные экспертизы в рамках уголовного дела виновника аварии на Малышева. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. По его словам, речь идет об автотехнической, двух судебно-медицинских экспертизах и еще одной экспертизе в отношении Васильева.

Водитель и пассажир такси скончались на месте. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Водитель и пассажир такси скончались на месте. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

Официальный представитель главка также подтвердил информацию о том, что виновника аварии повторно проверят на наличие алкоголя в крови, но уже в Челябинске.

- Для перепроверки ранее полученных данных о состоянии опьянения следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области ознакомили с постановлением на новую экспертизу как потерпевшую сторону, так и самого обвиняемого, - пояснил полковник Горелых.

Напомним, что авария произошла ранним утром 4 августа, в столкновении погибли водитель и пассажир такси. Стоит отметить, что «Комсомолке» удалось пообщаться с одной из знакомых Владимира Васильева, которая заявила, что в ночь перед ДТП он употреблял наркотики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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