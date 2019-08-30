Виновника аварии на Малышева, в которой погибли два человека, отправят на дополнительные экспертизы
Следователи ГСУ свердловского главка МВД назначили дополнительные экспертизы в рамках уголовного дела виновника аварии на Малышева. Об этом рассказал пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых. По его словам, речь идет об автотехнической, двух судебно-медицинских экспертизах и еще одной экспертизе в отношении Васильева.
Водитель и пассажир такси скончались на месте. Фото: УГИБДД по Екатеринбургу
Официальный представитель главка также подтвердил информацию о том, что виновника аварии повторно проверят на наличие алкоголя в крови, но уже в Челябинске.
- Для перепроверки ранее полученных данных о состоянии опьянения следователи специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД по Свердловской области ознакомили с постановлением на новую экспертизу как потерпевшую сторону, так и самого обвиняемого, - пояснил полковник Горелых.
Напомним, что авария произошла ранним утром 4 августа, в столкновении погибли водитель и пассажир такси. Стоит отметить, что «Комсомолке» удалось пообщаться с одной из знакомых Владимира Васильева, которая заявила, что в ночь перед ДТП он употреблял наркотики.
ИСТОЧНИК KP.RU