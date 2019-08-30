«Давайте не будем мешать термины»: Покрас Лампас вступился за православную активистку, которую хотели судить за митинг против его граффити

СЕГОДНЯ 06:45 2019-08-30T06:49:17+03:00

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Уличный художник Покрас Лампас вступился за православную активистку и директора Музея святости Оксану Иванову, которую хотели судить за несанкционированный митинг против реставрации его «Креста». Он узнал об этом в новостях и записал видеообращение в ее поддержку.

- Я сразу хочу сказать, что, ребята, давайте не будем мешать термины и понятия. То, что делали активисты на площади, входит в категорию арт-перфоманса, хэппининга, высказывания, пикетирования – но явно не митинг, - рассказал Покрас Лампас на своей странице в Instagram. – Давайте не будем политические истории туда замешивать – это не так, я уверен, что никого не посадят, что силой этот конфликт сейчас не будут решать. Хотя если были жалобы, важно подумать, почему они появились. Значит, кто-то не доволен даже такими высказываниями, что было логично, потому что рождается конфликт.

Граффити было сделано в рамках фестиваля "Стенограффия" и вызвало большие споры

Художник также отметил, что конфликт начался со стороны самих активистов. Кстати, сама Оксана Иванова, организатор акции, отмечала, что не знает тех, кто начал это, и осуждает их.

- Давайте в первую очередь разберемся с человеком, который угрожал на площади, - отметил Покрас. – Он не входит в число этих активистов от Оксаны, это какой-то посторонний человек, довольно бандитской наружности. Туда, я думаю, можно направить все силы, потому что залить площадь кровью и найти индейцев, которые это все сделают, - не очень хорошо.

А вот так выглядела готовая работа, но долго она не прожила. Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Напомним, что вчера вечером Оксану Иванову хотели судить за несанкционированный митинг на площади Первой Пятилетки, но обвинения сняли – в документах нашли нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU