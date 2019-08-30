2019-08-30T06:27:23+03:00
Общество

Суд отказался рассматривать дело православной активистки, которая выступала против работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

В документах нашли множественные нарушения и отправили их обратно в полицию
Мария Трапезникова
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Суд отказался рассматривать дело Оксаны Ивановой, ее отпустили домойСуд отказался рассматривать дело Оксаны Ивановой, ее отпустили домойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Суд отказался рассматривать дело православной активистики и директора Музея святости Оксаны Ивановой. В нем нашли многочисленные нарушения и вернули обратно в полицию. Сейчас ее отпустили – она дома, с семьей.

- Я глубоко тронута участием и поддержкой столь многих и должна поблагодарить Бога и тех, кто в трудную минуту оказался рядом, - написала Иванова у себя в Facebook. – Благодарю своих друзей и свою семью, которая всегда меня поддерживала и никогда не подводила, и в этот раз тоже. Дорогие мои и любимые, все волнения вчерашнего дня стоили того, чтобы пережить столько единства, тепла и любви. Я ничем этого не заслужила, все это ваша любовь и слава Божья!

Иванова находилась в суде несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иванова находилась в суде несколько часовФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что вчера, 29 августа, Оксану Иванову повезли в полицию – на нее поступили анонимные жалобы из-за организации несанкционированного митинга против работы Покраса Лампаса. Изначально акция планировалась как «мирный хэппиненг», однако под конец некоторые из участников начали угрожать организаторам фестиваля «Стенограффия», которые пришли к ним договориться и мирно решить конфликт.

Поддержать Иванову приехал Митрополит Кирилл Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддержать Иванову приехал Митрополит КириллФото: Алексей БУЛАТОВ

После полиции Иванову сразу повезли в суд, где она пробыла несколько часов в ожидании решения. Поддержать ее приехал Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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