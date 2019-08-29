Митрополит Кирилл приехал в суд поддержать Оксану Иванову, обвиняемую в организации акции против креста Покраса Лампаса
В Екатеринбурге сегодня задержали Оксану Иванову, главу Музея святости, исповедничества и подвижничества. Ее обвиняют в организации несогласованной акции на площади Первой Пятилетки, которая прошла в воскресенье. Тогда, напомним, православные активисты выступали против Супрематического креста - огромного рисунка знаменитого художника Покраса Лампаса, нарисованного в рамках фестиваля «Стенограффия» этим летом.
Оксану Иванову доставили в суд, чтобы вынести приговор. Ей грозит до 15 суток ареста. На заседание, кстати, приехал сегодня и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.
- Я не согласна с предъявленными обвинениями, - заявила в коридорах суда Иванова. - пострадать за веру, за Христа - это честь.
Добавим, что после акции сам художник Покрас Лампас решил переделать свою работу так, чтобы она уже не напоминала крест.
ИСТОЧНИК KP.RU
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