2019-08-29T16:44:13+03:00
Общество

Митрополит Кирилл приехал в суд поддержать Оксану Иванову, обвиняемую в организации акции против креста Покраса Лампаса

Ей грозит до 15 суток ареста
Данил СВЕЧКОВ
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Вот так работа Покраса Лампаса выглядела в день завершения. Позже коммунальщики испортили ее, уложив асфальт. Фото: пресс-служба "Стенограффии"Вот так работа Покраса Лампаса выглядела в день завершения. Позже коммунальщики испортили ее, уложив асфальт. Фото: пресс-служба "Стенограффии"
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В Екатеринбурге сегодня задержали Оксану Иванову, главу Музея святости, исповедничества и подвижничества. Ее обвиняют в организации несогласованной акции на площади Первой Пятилетки, которая прошла в воскресенье. Тогда, напомним, православные активисты выступали против Супрематического креста - огромного рисунка знаменитого художника Покраса Лампаса, нарисованного в рамках фестиваля «Стенограффия» этим летом.

Оксану Иванову доставили в суд, чтобы вынести приговор. Ей грозит до 15 суток ареста. На заседание, кстати, приехал сегодня и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- Я не согласна с предъявленными обвинениями, - заявила в коридорах суда Иванова. - пострадать за веру, за Христа - это честь.

Добавим, что после акции сам художник Покрас Лампас решил переделать свою работу так, чтобы она уже не напоминала крест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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