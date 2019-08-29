2019-08-29T13:12:22+03:00
Общество

«Нужен адвокат»: православную активистку из Екатеринбурга Оксану Иванову везут в суд

На нее поступило множество жалоб из-за организации хэппинга на площади Первой Пятилетки
Мария Трапезникова
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Фото: Оксана ИвановаФото: Оксана Иванова
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Директора Музея святости и православную активистку Оксану Иванову увезли в отделение полиции №15 в Екатеринбурге.

- Повезли в 15 отделение полиции на Машиностроителей. В связи с большим количеством жалоб на хэппенинг. Догадаетесь, кто написал? – Сообщила Иванова на своей странице в Facebook. Чуть позже она сообщила, что ее повезли в суд на Машиностроителей, 19, и попросила найти адвоката.

Фото: Оксана Иванова

Фото: Оксана Иванова

Отметим, что Оксану Иванову обвиняют в организации несанкционированного митинга. Напомним, что несколько православных активистов вышли на площадь Первой Пятилетки, чтобы объяснить свою позицию. Акция предполагалась как мирная, однако под конец некоторые из участников начали угрожать организаторам фестиваля «Стенограффия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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