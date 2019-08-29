2019-08-29T15:06:12+03:00
Общество

«Пострадать за веру - это честь»: православную активистку, которая устроила митинг возле креста Покраса Лампаса, могут посадить на 15 суток

Оксану Иванову привезли в Орджоникидзевский суд Екатеринбурга
Юлия СТАЛИНА
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Оксану Иванову обвиняют в организации митинга против рисунка Покраса Лампаса.Оксану Иванову обвиняют в организации митинга против рисунка Покраса Лампаса.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники полиции задержали православную активистку и руководителя Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксану Иванову. Правоохранители отвезли женщину в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. По словам Ивановой, ее обвиняют в организации несанкционированного митинга на площади Первой пятилетки.

- Мне позвонили, когда я была на службе в Храме-на-Крови. Попросили приехать. Я с делом еще не ознакомилась, - сказала Оксана Иванова.

Оксану Иванову хотят привлечь к ответу за организацию акции «Не растопчи любовь» на Уралмаше. 26 августа православная активистка вышла на площадь, где нарисован «Супрематический крест» Покраса Лампаса. Вместе с ней там были и другие сторонники, которые против этого рисунка. По их мнению, по кресту, религиозному символу, ходить категорически нельзя. В этот день должен был появиться и сам художник, но его там не было. Иванова говорит, что у них не было политических умыслов, хотели привлечь внимание. Участники акции встали в одиночные пикеты с плакатами на расстоянии друг от друга, другие взялись за руки и выстроились в линию в футболках с надписями, которые сложились во фразу «Крест — символ победы Христа над твоей смертью. Не растопчи любовь».

- Я приглашала людей помолиться и поучаствовать в театрализованном действии. Я не предполагала, что она будет расценена, как политическая акция. Я не считала, что для культурных акций требуется согласие полиции. Я не считаю это митингом. Это было художественное действие. Мне сказали, что грозит штраф, или общественные работы, либо арест до 15 суток, - объясняет активистка.

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

Фото: пресс-служба "Стенограффии"

«Супрематический крест» появился на площади Первой пятилетки во время фестиваля «Стенограффия». После того, как Покрас Лампас закончил работу, часть рисунка закатали под асфальт комунальщики. Но остановились. Разгорелся скандал, тогда Оксана Иванова и высказалась против изображения креста. Активистка даже написала обращение в прокуратуру.

Сейчас женщина в суде. Решается вопрос об административной ответственности. Следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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