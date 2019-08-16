2019-08-16T10:44:15+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» предлагают назвать улицу в Екатеринбурге в честь летчика, посадившего самолет на кукурузном поле

Он спасти 233 жизни
Мария Трапезникова
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Фото: Дамир Юсупов, соцсетиФото: Дамир Юсупов, соцсети
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Екатеринбуржец Дамир Юсупов, командир воздушного судна А321 «Уральских авиалиний» совершил невозможное. Вчера, 15 августа, он посадил самолет с неработающими двигателями посреди кукурузного поля. В этот момент на борту находилось 233 человека, из них 7 членов экипажа. После жесткой посадки все остались живы.

Новость о героическом поступке разлетелась по всей стране. Читатели «Комсомолки» даже предложили назвать улицу в Екатеринбурге в честь летчика.

- Можно и улицу в честь него назвать. Реально же герой, - пишет Александр.

Фото: скриншот "Комсомолки"

Фото: скриншот "Комсомолки"

Кстати, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил наградить всех членов экипажа за их храбрый поступок. А сегодня стало известно, что Совет муфтев России вручит пилоту Юсупову медаль «За заслуги».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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